Атака ВСУ на Краснодар, попытка прорыва под Курском и зачистка Торецка: последние новости СВО

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Российские войска продолжают активные наступательные операции на нескольких фронтах, особенно в районах Часов Яра, Покровска и Купянска, одновременно отражая атаки украинских сил. О том, как складывается обстановка в зоне СВО на 10 февраля расскажет «Радио 1».
Курская область
В Курской области продолжаются встречные бои в окрестностях Малой Локни, а также в населенных пунктах Русское и Черкасское Поречное. Сообщается, что противник временно контролирует хутор Колмаков, Фанасеевку и Черкасскую Конопельку. В лесах у Уланка были обнаружены остатки украинских подразделений, которые потеряли боеспособность после неудачного штурма 6 февраля.
Попытки российских войск полностью вытеснить украинские формирования из Черкасской Конопельки и Фанасеевки пока не увенчались успехом. Противник удерживает позиции в лесных массивах за Черкасской Конопелькой и в зданиях на территории села. Ночью ВСУ пытались провести ротацию, но понесли значительные потери.
Солдат российской армии закрыл собой сослуживца от украинского обстрела
Утром 10 февраля украинские войска предприняли попытку прорыва в районе Фанасеевки. Две группы штурмовиков на бронетехнике пытались прорваться к поселку. Одну машину российские бойцы подбили, а другая успела высадить десант и отступить. Часть украинских сил закрепилась к востоку от хутора Колмаков и в районе агрокомплекса у трассы, где продолжаются ожесточенные боестолкновения.
Согласно последним данным, в результате удара российских войск по мосту в Сумской области были уничтожены американские БМП Bradley и бронетранспортеры M113. Подразделения БПЛА «Бумеранг-10» из группировки войск «Север» продолжают наносить точечные удары по военным объектам и бронетехнике ВСУ. По информации Минобороны РФ, операторы беспилотников успешно поражают цели, выводя из строя ключевые опорные пункты противника.
Атака ВСУ на Краснодар
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, ссылаясь на мэра Евгения Наумова, сообщил, что украинский беспилотник повредил жилой комплекс «Центральный» в Краснодаре. В своем телеграм-канале губернатор отметил, что предварительно пострадавших в результате инцидента нет. Министерство обороны России пока не прокомментировало данную информацию.
«БПЛА был сбит над городом, и его обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже здания», — подчеркнул Кондратьев.
На месте происшествия, которое уже оцеплено, работают сотрудники специальных служб и правоохранительных органов. Спасатели проводят обход квартир.
Херсонское направление
На Херсонском направлении российские силы смогли продвинуться на 400 метров на островах в районе села Песчановка. Тем не менее, противник не прекращает обстрелы, осуществив 33 артиллерийских атаки на девять населенных пунктов. Под огнем оказался и разрушенный Антоновский железнодорожный мост в районе пролета через реку Верхняя Конка.
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Запорожское направление
На Запорожском фронте украинские войска активно используют дроновую разведку для контроля дороги Васильевка–Токмак. Украинские ударные БПЛА проникают вглубь российских позиций на расстояние 40–75 км, что подтверждается четырьмя атаками на Энергодар. На
Торецкое направление
В освобождённый Торецк (Дзержинск) прибыли подразделения ФСБ России, которые занимаются выявлением и нейтрализацией диверсионно-разведывательных групп противника, а также корректировщиков огня. В соседней Щербиновке продолжаются операции по зачистке территории.
Рогов: пенсионер из Запорожской области обманул украинский дрон на автомобиле
Краснолиманское направление
На Краснолиманском участке российские войска добились значительного прогресса в районе Ямполовки, продвинувшись на 1 км и укрепившись в северной части села. Военные продолжают наступление вглубь населённого пункта, а также взяли под контроль Яр Лаптева, расположенный восточнее.
Дальнейшие успехи наблюдаются как на севере, так и на юге от Ивановки, где продолжаются активные бои. Артиллерия России наносит удары по позициям ВСУ в Колодезях, а у Новолюбовки зафиксированы локальные успехи.
Купянское направление
На Купянском фронте российские силы успешно отразили контратаку украинских войск на восточной окраине Зеленого Гая. Российские подразделения продолжают наступление в направлении Моначиновки, Дорошовки и Малой Шапковки, а также заняли новые позиции в сельскохозяйственных постройках между Двуречной и Западным.
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