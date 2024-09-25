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Алаудинов заявил о провальных попытках ВСУ улучшить позиции под Курском

Алаудинов: все попытки ВСУ улучшить позиции в Курской области терпят провал
25 сентября 2024, 07:30
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что все попытки Вооруженных сил Украины улучшить позиции под Курском терпят провал. Об этом информирует ТАСС.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

По его словам, военные ВС России уничтожают боевиков ВСУ ежедневно. Он отметил, что противник даже не предпринимает попыток двигаться на тех участках, где стоят российские военные.



«Да, он пытается где-то улучшить свои позиции, где-то, чтобы занять какие-то господствующие участки, высоты, там еще что-то. Но и то, и это ему не удается», — рассказал командир.

Алаудинов пояснил, что основной целью боевиков при атаке на регион был захват атомной станции в Курчатове. Киевский режим, по его словам, хотел заставить Россию сесть за стол переговоров на их условиях.

Ранее командир спецназа рассказал, что украинские военные убивают и насилуют мирных жителей Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#регион
#всу
#вс рф
Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб при освобождении родной земли
25 сентября 2024, 07:56

Фото: istockphoto/jorgeantonio

Учитель истории из Курска, боец сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат» с позывным «Ганс», ушедший на фронт, погиб, защищая свою родную землю. Ранее он дважды был ранен в боях за Курскую область, но все равно вернулся на передовую. Об этом информирует корреспондент РИА Новости.
Последнее интервью боец дал агентству. Мужчина сообщил, что родом из Курска и защищает свою Родину. По его словам, работал он учителем истории и имел собственный детский сад.

«Я решил, чтобы хорошо воспитывать детей нужно сначала делать то, чему его учишь. Чтобы был пример. Пример – лучшее средство для воспитания», — рассказал он.

Командир с позывным «Сальза» сообщил, что в боях за Курскую область учитель уже дважды получал ранения, но после оказания медицинской помощи вновь возвращался на фронт.

По его словам, Ганс является героем нашего времени. Начинал он с пулемета, затем работал с автоматическим гранатометом, минометом и орудием, а затем управлял танками. Сам «Ганс» делился, что дух бойцов «Ахмата» боевой, и все стремятся только вперед.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

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Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над двумя регионами РФ 2 БПЛА ВСУ
25 сентября 2024, 07:40

Фото: istockphoto/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 2 БПЛА над двумя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Один вражеский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над Курской областью, один — над Белгородской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что все попытки Вооруженных сил Украины улучшить позиции под Курском терпят провал. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украинский пленный рассказал об отправке солдат ВСУ в Курскую область прямо с полигонов
Пленный: ВСУ отправляли солдат в Курскую область непосредственно с полигонов
25 сентября 2024, 06:58

Фото: istock/olegda88

Украинский военный по имени Юрий, который был взят в плен бойцами ВС РФ, рассказал, что солдат Вооруженных сил Украины отправляли для нападения на Курскую область с полигонов. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

По словам Юрия, его бригада была сформирована недавно. Он отметил, что в ней находятся одни старики и больные люди.

«Нас с полигонов всех забрали и на позиции кинули», — сказал пленный из 41-й отдельной механизированной бригады.

Помимо этого, он поделился, что ТЦК ловят на улицах всех, кроме студентов и тех, у кого есть бронь. По его словам, мужчин забирают даже со строек.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что украинские военные убивают и насилуют мирных жителей Курской области. По его словам, у России есть видеоотчеты и все доказательства того, как мирных жителей расстреливают. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#радио
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#всу
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Небензя раскрыл, как Запад может прекратить СВО одним шагом
Небензя: РФ продолжит СВО, пока Запад не уберет нынешнюю власть Украины
25 сентября 2024, 06:58

Фото: istock/reflection_art

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Запад может способствовать прекращению специальной военной операции (СВО) на Украине, если избавится от нынешнего украинского руководства.
По его словам, Россия всегда считала украинский народ братским и с уважением относится к нему, подчеркнув, что миллионы украинцев нашли убежище в России.

Небензя добавил, что до тех пор, пока на Украине сохраняется нынешняя власть, Россия будет продолжать СВО для достижения своих военных целей. Он отметил, что, если мирное решение не будет найдено, Россия продолжит действовать военным путем.

Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что западные страны могут оказать давление на руководство Украины, в том числе путем снижения мобилизационного возраста и других мер. Путин подчеркнул, что для заключения соглашений с Москвой можно будет найти легитимного представителя, даже при отсутствии выборов.

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Сколько стоит жизнь мобилизованного: пленный боец ВСУ назвал точную сумму
Пленный раскрыл, сколько военкомы на Украине получают за мобилизованного
25 сентября 2024, 05:20

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине получают бонус в размере 8 тысяч гривен (около 17,5 тысяч рублей) за каждого мобилизованного, сообщил военнопленный Александр Гусак в интервью РИА Новости.
По его словам, ТЦК активно ловят людей для мобилизации, и им платят за каждого из них.

«ТЦК ловили людей, и им платили за каждого человека, говорили, по 8 тысяч гривен», - рассказал Гусак.
Также он отметил, что в основном ТЦК задерживают лиц с проблемами, такими как алкоголизм, а также обеспеченных молодых мужчин, чтобы получить взятку за их освобождение.

Ранее сообщалось, что по данным издания The Guardian, значительное количество украинских беженцев в Европе рискует оказаться на улице. Исследование показывает, что конфликт в Украине нанес огромный ущерб гражданскому населению, и более 3,5 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами.
В Европе находится около 6,2 миллионов украинских беженцев, и многие из них сталкиваются с угрозой бездомности.

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«Провал везде»: Боррель предупредил Запад о возможном поражении на Украине
Боррель назвал возможный проигрыш на Украине «провалом везде»
25 сентября 2024, 05:05

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что возможное поражение Запада на Украине будет иметь серьезные последствия, став «провалом везде».
По его словам, если Запад не сможет одержать победу в конфликте, Украину ожидает судьба Беларуси.

«Если мы провалимся на Украине, то мы провалимся везде. Мы не хотим, чтобы Украина сдалась и стала второй Белоруссией. Это должно быть всем понятно», — подчеркнул Боррель.
В контексте его комментариев президент Украины Владимир Зеленский ранее отказался от переговоров с Россией, заявив, что Россию можно принудить к миру. Он не уточнил, какие конкретные действия имеются в виду, однако подчеркнул необходимость борьбы за независимость и суверенитет Украины.

Ранее сообщалось, что надежды на скорое окончание конфликта на Украине остаются небольшими, заявил постоянный представитель Турции в Организации Объединенных Наций (ООН) Ахмет Йылдыз. На заседании Совета Безопасности ООН посол отметил, что продолжающаяся война приносит огромные страдания людям не только в зоне конфликта, но и за ее пределами.

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Алаудинов: ВСУ завели «новые беспилотные отряды» в Курскую область
25 сентября 2024, 04:15

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о введении Вооружёнными силами Украины (ВСУ) «новых беспилотных отрядов» в Курскую область.
По словам генерала Алаудинова, противник пытается развернуть новые подразделения в этом регионе, однако, по его мнению, они пока не понимают, где находятся.

«Они пытаются упражняться, но вскоре российская армия их вытеснит», — заявил он в своем Telegram-канале.
Алаудинов также отметил, что на Кореневском направлении российские войска активно продвигаются вперед, выдавливая противника с позиций. Он подчеркнул, что в последние дни увеличилось количество случаев, когда солдаты ВСУ отказываются выполнять приказы и покидают свои позиции.

По его словам, некоторым из них удаётся сдаться в плен, что позволяет получить информацию о реальной обстановке и настроениях среди украинских бойцов.

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#солдаты
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«Превратили в жертву»: в США раскрыли, к чему Харрис принудила Зеленского
NR: участие в предвыборной кампании Харрис ослабляет поддержку Зеленского
25 сентября 2024, 03:55

Участие президента Украины Владимира Зеленского в предвыборной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис ослабляет поддержку Украины в Штатах, утверждает журнал National Review.
По данным издания, штаб Харрис использует влияние на Зеленского, превращая его в участника кампании, даже несмотря на то, что такие действия вредят делу Украины среди республиканцев.

«Никакой победы» — именно так критикуют некоторые эксперты планы Зеленского по конфликту.
Согласно NR, штаб Харрис надеется привлечь на свою сторону сторонников Никки Хэйли, которая представляла Республиканскую партию. Однако, как отмечается, демократов не беспокоит, что такие маневры лишь ухудшают мнение об Украине среди республиканских избирателей в целом.

«Появление Зеленского на американском политическом фронте равнозначно молчаливому признанию, что Украина не так уж и важна для интересов Америки. Иначе демократы не превратили бы её в приемлемую жертву во имя президентской кампании», — резюмируется в материале.
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Скорое окончание конфликта на Украине: посол Турции дал оценку ситуации
Посол Йылдыз: шансы на скорое прекращение боев на Украине небольшие
25 сентября 2024, 02:48

Надежды на скорое окончание конфликта на Украине остаются небольшими, заявил постоянный представитель Турции в Организации Объединенных Наций (ООН) Ахмет Йылдыз.
На заседании Совета Безопасности ООН посол отметил, что продолжающаяся война приносит огромные страдания людям не только в зоне конфликта, но и за ее пределами.

«Каждый день, который проходит с начала войны, лишь отдаляет нас от мира. К сожалению, шансы на прекращение конфликта в ближайшее время слишком малы», – подчеркнул Йылдыз.
Он также добавил, что эскалация конфликта представляет угрозу глобальной стабильности. По словам посла, международное сообщество до сих пор применяло принудительные меры для разрешения ситуации, однако они не дали результатов.

«Устав ООН призывает к мирному урегулированию конфликтов, и мы должны сосредоточиться на диалоге и взаимопонимании», – отметил он.
В этой связи Йылдыз призвал Совет безопасности ООН оказать влияние на стороны конфликта, чтобы побудить их к переговорам.

«Справедливый мир можно достичь только через прямой диалог», – заключил посол.
Ранее президент России Владимир Путин озвучил инициативы по мирному урегулированию, призвав Киев к выводу войск с территории новых регионов России и отказу от намерений вступить в НАТО.

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