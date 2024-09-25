Алаудинов заявил о провальных попытках ВСУ улучшить позиции под Курском

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что все попытки Вооруженных сил Украины улучшить позиции под Курском терпят провал. Об этом информирует ТАСС.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
По его словам, военные ВС России уничтожают боевиков ВСУ ежедневно. Он отметил, что противник даже не предпринимает попыток двигаться на тех участках, где стоят российские военные.
Алаудинов пояснил, что основной целью боевиков при атаке на регион был захват атомной станции в Курчатове. Киевский режим, по его словам, хотел заставить Россию сесть за стол переговоров на их условиях.
Ранее командир спецназа рассказал, что украинские военные убивают и насилуют мирных жителей Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По его словам, военные ВС России уничтожают боевиков ВСУ ежедневно. Он отметил, что противник даже не предпринимает попыток двигаться на тех участках, где стоят российские военные.
«Да, он пытается где-то улучшить свои позиции, где-то, чтобы занять какие-то господствующие участки, высоты, там еще что-то. Но и то, и это ему не удается», — рассказал командир.
Алаудинов пояснил, что основной целью боевиков при атаке на регион был захват атомной станции в Курчатове. Киевский режим, по его словам, хотел заставить Россию сесть за стол переговоров на их условиях.
Ранее командир спецназа рассказал, что украинские военные убивают и насилуют мирных жителей Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова