Алаудинов жестко оскорбил ведущего «КП» после интервью

Апти Алаудинов (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)
Командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что журналист «Комсомольской правды» Иван Панкин является «шайтаном», «чеченофобом» и «чертом» после совместного интервью в эфире радио «Комсомольская правда».
Так Алаудинов отреагировал на публикации интервью от 15 октября, где ему задавали вопросы о действиях бойцов «Ахмата» во время вторжения ВСУ в курское приграничье и межнациональных конфликтах.
По его словам, в России работает группа журналистов с чеченофобской направленностью. Эти люди пытаются создать негативный образ чеченцев и выставить их виновными во всех бедах России, подчеркнул Алаудинов.
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«Когда я обращаюсь к этому черту и говорю: для вас же враги чеченцы, для вас враги не украинцы, не украинские формирования. Я его абсолютно никаким образом не отношу к России, не отношу к тем людям, которые являются патриотами России. Это чисто черт, который работает, чтобы развалить Россию изнутри», — заявил Алаудинов в своем видеообращении в Telegram-канале.
По его словам, в России работает группа журналистов с чеченофобской направленностью. Эти люди пытаются создать негативный образ чеченцев и выставить их виновными во всех бедах России, подчеркнул Алаудинов.
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Элина Позднякова