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Алаудинов жестко оскорбил ведущего «КП» после интервью

Алаудинов назвал журналиста «шайтаном» и «чеченофобом» после интервью
23 октября 2024, 12:23
Апти Алаудинов (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Апти Алаудинов (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что журналист «Комсомольской правды» Иван Панкин является «шайтаном», «чеченофобом» и «чертом» после совместного интервью в эфире радио «Комсомольская правда».
Так Алаудинов отреагировал на публикации интервью от 15 октября, где ему задавали вопросы о действиях бойцов «Ахмата» во время вторжения ВСУ в курское приграничье и межнациональных конфликтах.

«Когда я обращаюсь к этому черту и говорю: для вас же враги чеченцы, для вас враги не украинцы, не украинские формирования. Я его абсолютно никаким образом не отношу к России, не отношу к тем людям, которые являются патриотами России. Это чисто черт, который работает, чтобы развалить Россию изнутри», — заявил Алаудинов в своем видеообращении в Telegram-канале.



По его словам, в России работает группа журналистов с чеченофобской направленностью. Эти люди пытаются создать негативный образ чеченцев и выставить их виновными во всех бедах России, подчеркнул Алаудинов.

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#всу
ВС РФ спасли 15 мирных жителей из курского села Новоивановка, захваченного ВСУ
23 октября 2024, 13:11

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские бойцы эвакуировали 15 мирных жителей из села Новоивановка в Курской области, которое пока находится под контролем ВСУ. Об этом пишет Mash.
По данным издания, 15 пенсионеров спасли десантники 106-й бригады ВДВ. Украинские боевики использовали мирное население в качестве живого щита.

Кроме того, уточняется, что из радиоперехватов разговоров противника стало известно об увеличении убитых и раненых боевиков ВСУ. В последние дни украинские группировки в Курской области теряют по 200-300 человек ежедневно. Оказавшиеся в окружении военные жалуются на ранения и отсутствие боеприпасов. Многие из них покидают позиции и сдаются в плен.

Армия России взяла под контроль Погребки, закрепились на важных позициях в Малой Локне, продвигаются к Гуево, чем усложняют логистику и ротацию для украинских боевиков в Судже.

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Российские войска освободили населенные пункты Серебрянка и Николаевка в ДНР
23 октября 2024, 12:32

Фото: iStock/macky_ch

Бойцы ВС РФ освободили населенные пункты Серебрянка и Николаевка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
Сообщается, что подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Серебрянка, а подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Николаевка. Согласно информации российского военного ведомства, бойцы ВС России продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.

Уточняется, что подразделения «Южной» группировки войск также отразили две атаки, в результате чего противник потерял более 800 солдат.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Семья из Питера участвует в СВО на Украине на разных направлениях
23 октября 2024, 11:46

РСЗО «Ураган» бьет по ВСУ в зоне СВО (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Семья из Петербурга участвует в боевых действиях на Украине на разных направлениях, пишет РИА Новости, ссылаясь на главу приёмно-сортировочного отделения медсанбата, чей позывной «Грация».
«На СВО пошла не только я, пошел мой супруг, даже, наверное, первая пошла я. А он ранее тоже был офицером. Мы решили, что наша семья должна быть здесь», — рассказала женщина.
Семейная пара несет службу на каховском и луганском направлениях, вдали друг от друга. Однако для них главная цель — помочь своей Родине. Дома родителей ждет сын, который хочет стать медиком, как и его мама.

«Год, наверное, я просто наблюдала и понимала, что я должна быть там, мой вклад — он должен быть, чтобы мои дети могли мной гордиться, чтобы я им была примером для подражания», — добавила «Грация».

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Тогда главы на тот момент непризнанных Луганской и Донецкой народных республик обратились к Москве за помощью в отражении агрессии со стороны Киева.

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Белоусов предостерег Запад от вовлеченности в украинский конфликт
МО РФ: вовлеченность Запада на Украине грозит столкновением ядерных стран
23 октября 2024, 11:45

Глава МО РФ Андрей Белоусов (слева)(Фото: сайт Кремля)

Рост вовлеченности Запада в украинский конфликт, а также стремление максимально навредить российской стороне чреваты прямым столкновением ядерных государств, считает глава МО РФ Андрей Белоусов.
«Рост вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине создает глобальные риски. Стремление нанести максимальный ущерб России может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. Мы не можем не реагировать на эти угрозы», — сказал руководитель оборонного ведомства России в рамках заседания совместной коллегии Минобороны РФ и РБ.
Ранее в Пентагоне рассказывали о нынешних возможностях киевского режима. Глава Минобороны США Ллойд Остин ответил на вопрос о том, почему Украине не помогут дальнобойные ракеты ATACMS, и чем она может их заменить.

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«Рабство в условиях СВО»: куда пропадают российские бойцы и при чем тут «Ахмат»
Волонтер Грачева: в условиях конфликта с Украиной растут риски торговли людьми
23 октября 2024, 11:29

Фото: iStock/Diy1

В условиях украинского конфликта все чаще выявляются случаи торговли людьми и принудительного труда. Как российские военные попадают в рабство рассказала президент Межрегионального общественного движения «Альтернатива» Вера Грачева, ее слова передает «Лента.ру».
Она объяснила, что злоумышленники крадут у возвращающихся домой бойцов спецоперации деньги, а после сами вызываются помочь, предлагая подработку. Или же военных выводят из строя лекарствами или газовыми баллончиками.

«Дальше все традиционно — контроль, лишение свободы передвижения, жесточайшая эксплуатация, угрозы, избиения. И новизна состоит лишь в специфике географического перемещения к линии фронта», — рассказала Грачева.

По ее словам, в декабре 2023 года в «Альтернативу» за помощью обратилась сестра бойца СВО Михаила, который перестал отвечать на звонки перед возвращением домой. Волонтеры пытались найти его, однако из-за запрета на публикацию личных данных действующих военнослужащих они не могли получить информацию в ВС РФ о его статусе. Пропавший вышел на связь с родными на Новый Год.

Он рассказал, что в ноябре он покинул зону проведения спецоперации и решил отметить это дело с сослуживцами. Очнулся военный в Ростове-на-Дону без денег. Незнакомец предложил ему немного заработать, ухаживая за скотом. Но зарплату ему не платили и выходить на связь с родственниками запрещали. Так Михаил оказался в трудовом рабстве. Он пытался сбежать дважды. Первый раз его поймали, вторая попытка оказалась удачной. 1 января мужчина смог добраться до ближайшего населенного пункта, откуда позвонил сестре. На сегодняшний день Михаил находится дома.

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Другой военный попал в рабство после того, как на вокзале с ним познакомились двое мужчин в военной форме. Они представились бойцами «Ахмата» и предложили подписать контракт. Антон согласился, и его отвезли в дом, где сильно избили, выбив два зуба и сломав ребро.

«Потом военному сказали, что теперь он будет работать на стройке или дворником, а на следующее утро его уже вывезли на работу. Правда, как только Антон вышел из машины, он сразу сбежал, и сейчас в безопасности», — рассказала Грачева.

Еще одна похожая история приключилась с бойцом СВО. Он поехал в гости к своему другу в Дагестан, однако найти его не смог, а денег на обратную дорогу не было. Он нашел объявление, где предлагалась вакансия скотника с зарплатой в 50 тысяч рублей. Военный позвонил и попал в рабство к Гаруму Джагумову. У Андрея отобрали паспорт, денег не платили и морально унижали. Когда выяснилось, что мужчина исповедует ислам, отношение к нему изменилось в лучшую сторону, но зарплату так и не платили. Через три месяца Андрей смог сбежать. Он пешком дошел до Махачкалы и смог связаться с волонтерами, которые помогли ему вернуться домой.

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В Пентагоне рассказали о возможностях Украины
Глава МО США Ллойд Остин: Киев не сможет достичь ракетами ATACMS баз ВКС РФ
23 октября 2024, 11:24

Фото: istockphoto/icholakov

Киевский режим не достанет дальнобойными ракетами США ATACMS до баз российских Воздушно-космических сил, рассказал в беседе с телеканалом Fox News руководитель американского оборонного ведомства Ллойд Остин.
«Россия уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS», — пояснил глава Пентагона.
Таким образом Остин ответил, готовы ли американские власти разрешить Украине пользоваться дальнобойными вооружениями для ударов вглубь РФ. Остин резюмировал, что Киев вместо этого может создавать беспилотники высокой дальности.

Ранее сообщалось, как на Западе отреагировали на слова главы британского Минфина о президенте России Владимире Путине.

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#конфликт
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Бойцы ВС РФ используют новую тактику в зоне СВО при штурме позиций боевиков ВСУ
ТАСС: ВС РФ пользуются тактикой залистования при штурме позиций ВСУ в зоне СВО
23 октября 2024, 10:50

Новоприбывшие бойцы ВС РФ в зоне СВО (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)

Тактику залистования перед штурмом вражеских позиций используют российские военные. Как пишет ТАСС, ссылаясь на командира с позывным Вэл, таким образом противнику дается шанс на выживание.
«Мы даем противнику шанс на выживание процессом залистовывания. Если же никто не выходит, то уже применяются все силы против врага. Обычно сбрасываем перед штурмом», — пояснил собеседник.
Оператор дрона Цезарь добавил, что на агитлистовках описан процесс сдачи в плен. По его словам, нужно сложить оружие, снять бронезащиту, по возможности белую ткань и идти в сторону российских позиций.

Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация украинской республики.

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#россия
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#всу
#конфликт
#вс рф
#новости
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Пленный ВСУ отказался от обмена и заявил, что хочет остаться в России
23 октября 2024, 10:28

Фото: iStock/Sinenkiy

Военнослужащий ВСУ Яков Дорожеченко, сдавшийся в плен российским бойцам, рассказал, что не хочет возвращаться на Украину, попросив остаться в России. Видео публикует Минобороны РФ.
«Меня спрашивали, хочу ли я идти на обмен, я сказал — нет. Я хочу остаться на территории Российской Федерации, начать новую жизнь», — рассказал Дорожеченко.

Он уточнил, что в ВСУ попал из мест заключения и отметил, что украинское командование пытается «заткнуть дыры» на фронте именно заключенными. По его словам, бывшие заключенные являются расходным материалом, их посылают туда, где появляются пробелы в обороне и не заботятся о том, погибли ли они или попали в плен.

Ранее также сообщалось, что солдаты Вооруженных сил Украины, которые сдались в плен, заявили, что не хотят умирать за Владимира Зеленского и американские интересы.

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Командир спецназа «Ахмат» раскрыл решающий месяц для СВО
Генерал-майор Алаудинов заявил, что ноябрь станет решающим месяцем для СВО
23 октября 2024, 10:16

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ноябрь станет решающим месяцем для спецоперации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские военные терпят поражение на всех направлениях, где российские военные двигаются. Он отметил, что «противник трещит по всем швам».

«Ноябрь будет одним из самых результативных месяцев этого года. Мы увидим результат очень серьезный. Этот месяц поставит основную печать в завершении СВО», — поделился он.

Помимо этого, Алаудинов отметил, что ВС РФ будет делать максимум, чтобы специальная военная операция завершилась на условиях, которые были обозначены изначально.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что у российских границ пройдут крупнейшие артиллерийские учения НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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