Игорь Краснов (фото: сайт Кремля)
Целями иностранной прессы в Курской области были оправдание и героизация ВСУ, которые занимались расстрелами мирного населения, грабежом и насилием, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов во время первого саммита глав прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро.
«Их целями являлись съемка и размещение в иностранных СМИ репортажей, оправдывающих и даже героизирующих действия украинских военных по нападению на территорию нашей страны. Кто не знает, сообщаю — вторжение сопровождалось расстрелами мирного населения, разграблением домов, социальных и торговых объектов, другими актами насилия и варварского поведения», — пояснил он.Краснов также отметил, что у иностранных журналистов не было никаких разрешений на то, чтобы посещать Курскую область, потому их уголовное преследование является оправданным с точки зрения российских законов и международного права.
«Разумеется, никаких разрешений у представителей прессы ни на пересечение границы, ни на проведение съемок не было и быть не могло, их уголовное преследование осуществляется в четком соответствии с нормами российского законодательства и соблюдением положений международного права. Больше мне добавить нечего», — подчеркнул генпрокурор России.Читайте также:
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