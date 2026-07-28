Александр Розенбаум передал технические средства для борьбы с БПЛА
Народный артист России Александр Розенбаум передал специальные технические средства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами военнослужащим 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом пишет «Петербургский дневник».
Командующий Северо-Западным округом Росгвардии, Герой России генерал-полковник Сергей Бураков выразил благодарность Александру Яковлевичу за содействие в обеспечении подразделений округа техническим оборудованием для участия в специальной военной операции, проинформировали в Северо-Западном округе Росгвардии.
В ходе встречи Бураков и Розенбаум ознакомились с новой техникой. Кроме того, росгвардейцы представили сбитые ими вражеские беспилотники.
Ранее сообщалось, что губернатор Воробьёв навестил детей участников СВО в лагере «Левково». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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