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Александр Розенбаум передал технические средства для борьбы с БПЛА

Александр Розенбаум (Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович)

Народный артист России Александр Розенбаум передал специальные технические средства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами военнослужащим 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом пишет «Петербургский дневник».



Командующий Северо-Западным округом Росгвардии, Герой России генерал-полковник Сергей Бураков выразил благодарность Александру Яковлевичу за содействие в обеспечении подразделений округа техническим оборудованием для участия в специальной военной операции, проинформировали в Северо-Западном округе Росгвардии.

В ходе встречи Бураков и Розенбаум ознакомились с новой техникой. Кроме того, росгвардейцы представили сбитые ими вражеские беспилотники.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьёв навестил детей участников СВО в лагере «Левково». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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