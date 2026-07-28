Атаки на топливную инфраструктуру Украины, освобождение населенных пунктов Торское и Коммунаровка: последние новости СВО на 28 июля
Российские войска продолжают активное наступление на нескольких направлениях, нанося удары по тыловой инфраструктуре противника и продвигаясь вглубь его обороны. В прифронтовой полосе средствами разведки вскрываются и подавляются командные сети и узлы управления беспилотными системами, а артиллерийские расчёты методично разрушают коммуникации и укрепления ВСУ. Штурмовые подразделения расширяют зоны контроля, занимая новые рубежи и вытесняя противника с занимаемых позиций. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 356 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Высокоточные удары ВС РФ поразили нефтебазы и сухогрузы ВСУЗа прошедшие сутки ВС РФ продолжили атаки на портовую инфраструктуру, используемую украинской стороной. Согласно данным Минобороны РФ, ракетами и ударными беспилотниками в одесском порту поражён узел выгрузки и резервуары для горючего, поступавшего на нужды ВСУ. В черноморской гавани уничтожены цистерны с топливом. В николаевском порту накрыт сухогруз с военным грузом.
«Гиацинты» прервали активность БПЛА в ЗапорожьеВ ходе аэроразведки группировки «Восток» зафиксирована системная активность неприятельских дронов в прифронтовой полосе. Отслеживание траекторий полётов вывело на замаскированные в лесных массивах командные узлы. Там базировались расчёты БПЛА, инженерный состав, узлы связи, внешние антенные системы и ретрансляционное оборудование, задействованное в управлении как разведывательными, так и ударными аппаратами.
Полученные координаты оперативно переданы огневым подразделениям. Расчёты 203-мм САУ «Гиацинт-С» накрыли выявленные цели точным артиллерийским огнём. Потери противника составили значительное число операторского и инженерно-технического персонала. Разрушение ключевых элементов управляющей сети привело к дезорганизации подразделений ВСУ. Нарушение каналов передачи данных и команд резко ограничило глубину разведки и эффективность ударных вылетов на этом направлении, лишив украинские формирования ситуационного контроля над участком.
FPV-атака сорвала переброску резервов в Сумской областиВС РФ последовательно смещает линию соприкосновения вглубь Сумской и Харьковской областей, ежедневно отодвигая формирования противника от рубежей РФ. Минувшим днем разведка с применением дронов обнаружила в полосе Сумщины бронеавтомобиль «Казак», задействованный неприятелем для смены передовых подразделений. По итогам оценки расчёты ударных коптеров 41-го полка 44-го корпуса накрыли машину связкой сбросов FPV. Аппаратура видеоконтроля подтвердила попадания, приведшие к ликвидации транспорта. Перегруппировка живой силы ВСУ сорвана.
Гаубицы «Запада» оборвали связь противника под Красным ЛиманомОрудийные расчёты 25-й армии группировки «Запад» круглосуточно ведут контрбатарейную борьбу, крушат фортификации, глушат штабы и оплоты обороны, выбивают вооружение и технику ВСУ на Краснолиманском рубеже. Наводчики получают информацию от разведки и накрывают цели на дистанциях более сотни километров, работая как с закрытых позиций, так и прямым выстрелом.
Минувшим днем, получив координаты от воздушной разведки, экипаж гаубиц «Мста-С» развернул ствол и подавил вражеский узел связи с личным составом фугасными зарядами увеличенной дальности. Фиксацию попаданий вели дроны-корректировщики в реальном времени. После залпа самоходка ушла в укрытие. Потеря командной сети ослабила сопротивление ВСУ, создав условия для продвижения штурмовых групп российских военных.
Успехи группировки войск «Восток»Штурмовые группы 36-й бригады 29-й армии взломали рубежи ВСУ к северу от Терноватого и установили контроль над Коммунаровкой. Российские военные заняли обширный участок вражеской обороны площадью свыше трёх квадратных километров, поэтапно вычистив укреплённые ячейки, позиции и огневые средства.
ВСУ лишились значительного числа пехоты, 8 единиц бронетехники, 11 машин, 6 роботизированных платформ и 25 тяжёлых дронов. Взятие села сместило линию фронта, расширив плацдарм севернее Терноватого и подорвав устойчивость вражеского эшелона. Новый рубеж открывает перспективы для дальнейшего наступления вглубь Днепропетровской и Запорожской областей.