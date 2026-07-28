28 июля 2026, 10:00

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают активное наступление на нескольких направлениях, нанося удары по тыловой инфраструктуре противника и продвигаясь вглубь его обороны. В прифронтовой полосе средствами разведки вскрываются и подавляются командные сети и узлы управления беспилотными системами, а артиллерийские расчёты методично разрушают коммуникации и укрепления ВСУ. Штурмовые подразделения расширяют зоны контроля, занимая новые рубежи и вытесняя противника с занимаемых позиций. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Высокоточные удары ВС РФ поразили нефтебазы и сухогрузы ВСУ «Гиацинты» прервали активность БПЛА в Запорожье FPV-атака сорвала переброску резервов в Сумской области Гаубицы «Запада» оборвали связь противника под Красным Лиманом Успехи группировки войск «Восток» Успехи группировки войск «Центр»



Ночная работа ПВО

Высокоточные удары ВС РФ поразили нефтебазы и сухогрузы ВСУ

«Гиацинты» прервали активность БПЛА в Запорожье

FPV-атака сорвала переброску резервов в Сумской области

Фото: Минобороны РФ

Гаубицы «Запада» оборвали связь противника под Красным Лиманом

Успехи группировки войск «Восток»

Успехи группировки войск «Центр»