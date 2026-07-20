Александр Сырский уволен с поста главнокомандующего ВСУ
Александра Сырского уволили с поста главкома Вооруженных сил Украины. Об этом пишут украинские СМИ.
Стоит отметить, что на текущий момент нет официальных данных по этому вопросу. Журналистка Юлия Кириенко подтвердила информацию о том, что в понедельник, 20 июля, в Киеве состоится заседание ставки, на котором будет решено, что делать с Сырским.
На предыдущей неделе Михаил Фёдоров, бывший министр обороны Украины, которого уволил Владимир Зеленский, открыто обвинил Александра Сырского в саботаже и настоял на его отставке. В результате на Украине начались массовые протестные акции.
Ранее в Госдуме не исключили, что Зеленский не доживет до конца СВО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: