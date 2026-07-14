14 июля 2026, 12:38

Депутат Колесник: Зеленский может не дожить до конца спецоперации

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский может не дожить до мирного урегулирования конфликта на Украине, поскольку владеет информацией, которую его союзники хотели бы скрыть. Такое мнение выразил депутат Госдумы Андрей Колесник.





В разговоре с NEWS.ru парламентарий отметил, что Киев надоел Европе своими коррупционными скандалами, хамством и непредсказуемым поведением. По его словам, Зеленский уже никому не нужен, а на его место готовят бывшего главкома ВСУ, а ныне украинского посла в Великобритании Валерия Залужного.





«Но Зеленский слишком много знает, поэтому, вполне возможно, не доживет до конца СВО. А если и доживет, если будет суд, то сдаст всех ради своей шкуры, еще и добавит что-то от себя», — заявил Колесник.