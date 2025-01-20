Зеленский и Путин заявили о готовности к диалогу на фоне инаугурации Трампа

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Глава РФ Владимир Путин и Владимир Зеленский заявили о готовности к диалогу на фоне инаугурации Дональда Трампа на пост президента США. Американский лидер принес присягу вечером 20 января.
«Украинцы готовы работать вместе с американцами, чтобы достичь мира — настоящего мира. Это шанс, которым нужно воспользоваться», — написал Зеленский в своем telegram-канале.При этом Владимир Путин также заявил о готовности к диалогу по урегулированию украинского конфликта во время совещания с постоянными членами Совета Безопасности. На нем российский лидер отметил:
«Мы открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса...», — сказал президент РФ.
Дональд Трамп стал 47 президентом Штатов и заступил на свой пост 20 января. В ходе инаугурации он подчеркнул свое желание стать «миротворцем и объединителем».
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