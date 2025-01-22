Зеленский заявил, что Украина не отдаст России потерянные территории

Владимир Зеленский
Киев никогда не признает потерянные территории регионами России. Об этом заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
«Кто бы что ни хотел, пусть хоть все союзники мира объединятся — мы все равно не признаем (потерянные земли регионами России — ред.). Это невозможно. Мы юридически их не признаем», — заявил Зеленский.
Он также подчеркнул, что Украина будет вести переговоры с Россией исключительно с позиции силы. По его словам, переговоры на равных приведут его страну к поражению.
20 января советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил о готовности Зеленского к переговорам с Россией.
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Элина Позднякова