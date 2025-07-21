Достижения.рф

«Пьем мочу»: откровения пленного ВСУ Качура о ситуации в армии

Пленный Качур рассказал о проблемах в ВСУ одной фразой
Фото: IStock/Sinenkiy

Военный блогер Борис Рожин опубликовал рассказ пленного украинского солдата Андрея Качура о тяжелых условиях службы в ВСУ у себя в телеграм-канале. Качур утверждает, что ему обещали недолгую службу на передовой, однако ротации так и не произошло.



Более того, отряд, в котором он служил, испытывал серьезные проблемы со снабжением.

«Дождь идет — мы собираем [воду]. Нет дождя — пьем мочу», — рассказал Качур о способах выживания в отсутствие воды.
По его словам, отряд неделями не получал ни еды, ни воды.

Напомним, пленный боец ВСУ рассказал, как был вынужден пить мочу на передовой.

Читайте также:

Виктория Иванченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0