«Пьем мочу»: откровения пленного ВСУ Качура о ситуации в армии

21 июля 2025, 12:03

Пленный Качур рассказал о проблемах в ВСУ одной фразой

Фото: IStock/Sinenkiy

Военный блогер Борис Рожин опубликовал рассказ пленного украинского солдата Андрея Качура о тяжелых условиях службы в ВСУ у себя в телеграм-канале. Качур утверждает, что ему обещали недолгую службу на передовой, однако ротации так и не произошло.





Более того, отряд, в котором он служил, испытывал серьезные проблемы со снабжением.





«Дождь идет — мы собираем [воду]. Нет дождя — пьем мочу», — рассказал Качур о способах выживания в отсутствие воды.

