«Алмаз-Антей» представит турель «Комар» для поражения морских дронов и БПЛА

Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
Турель «Комар» для поражения целей в воздухе и в море представит российский концерн «Алмаз-Антей» на выставке «Флот-2024». Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что оружие модернизировали и адаптировали для уничтожения морских дронов и беспилотников.
«Обновленная версия «Комара» является эффективным средством борьбы не только со средствами воздушного нападения, но и с беспилотными морскими дронами», – сказано в сообщении концерна.
«Комар» несет не только зенитные ракеты «Игла-С», но и противотанковые «Атаки», способные избавляться от надводных целей. Кроме того, у турели имеется система гиростабилизации, которая позволяет пользоваться оружием с надводной платформы. Ракеты можно запустить как автоматически, так и вручную, также доступно сопровождение цели.
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