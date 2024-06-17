В Полтаве произошли взрывы

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Под Полтавой гражданская инфраструктура попала под обстрел. Об этом сообщает «Страна.ua».
Отмечается, что в результате взрыва есть пострадавшие. Согласно информации источника, под завалами здания могут находиться люди.
Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили в восьми украинских областях, а также в частях Херсонской и Запорожской областей, которые подконтрольны боевикам ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили в восьми украинских областях, а также в частях Херсонской и Запорожской областей, которые подконтрольны боевикам ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова