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«Такого еще не было»: названа главная проблема ВСУ под Харьковом

Офицер ВСУ Маляревич: главной проблемой под Харьковом является РЭБ ВС РФ
17 июня 2024, 15:10
Фото:istockphoto/Irina Piskova

Фото:istockphoto/Irina Piskova

Основной проблемой боевиков ВСУ в Харьковской области стали российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом Espreso сообщил заместитель командующего батальоном ударных беспилотников «Ахиллес» 92-й бригады штурмовиков ВСУ Олесь Маляревич. По словам боевика, украинские беспилотники подавляются российской системой РЭБ на харьковском фронте, что делает ее «беспрецедентной».
«Бывают такие, что почти вслепую летаешь (..) Такого еще не было», – сказал Маляревич.

Он заключил, что из-за действий российских военных ВСУ теряют части, поэтому националистов слабо поддерживают.



Ранее в Кремле объяснили, для чего нужна санитарная зона под Харьковом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что такая мера должна обезопасить российские регионы от обстрелов.

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Алаудинов предложил Сырскому «дернуться за сыром в мышеловке» у Харькова
Алаудинов: пусть Сырский подумает, что здесь бесплатный сыр, и дернется
17 июня 2024, 15:23

Фото:istockphoto/IherPhoto

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский должен стянуть солдат ВСУ на харьковское направление как на «бесплатный сыр» в мышеловке. Об этом заявил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, пишет ТАСС.
«У них же есть Сырский. Вот пусть подумает, что здесь есть бесплатный сыр в мышеловке. И дернется», — сказал он.

По словам генерал-майора, российские военные заняли самые опасные участки харьковского направления. ВС РФ полностью контролируют всю обстановку.

Ранее сообщалось, что основной проблемой боевиков Вооруженных сил Украины в Харьковской области стали российские средства РЭБ. Украинские беспилотники подавляются российской системой РЭБ на харьковском фронте, что делает ее «беспрецедентной».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что продвижение российской армии на харьковском направлении будет продолжаться до тех пор, пока не будет освобождена достаточная территория для создания санитарной зоны.

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов заявил об освобождении от украинских националистов деревни Рыжевка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Боец ВС РФ «Чех» спас икону в ДНР и чудом выжил под обстрелом ВСУ
17 июня 2024, 15:05

Фото: iStock/Oleksandr Yakoniuk

Российский морпех с позывным «Чех» спасал в селе Новомихайловка в ДНР икону Николая Чудотворца и попал под обстрел ВСУ, однако не только выжил, но и не получил ранения, икона также не пострадала.
По данным RT, икону Николая Чудотворца бойцы ВС РФ обнаружили под развалинами древнего храма и решили её вытащить. «Чех» решил помочь. Достав икону, он ждал эвакуацию, однако позже решил пойти эвакуационной бригаде навстречу. Пройдя 20 метров, военный попал под кассетный обстрел ВСУ.

Военному удалось укрыться за углом дома, а когда он вышел оттуда с иконой, рядом прилетел ещё один кассетный боеприпас.

«Она разрывается, и вот эти маленькие снаряды — они прямо вокруг меня попадали. Я не знаю, каким чудом я выжил. Но вот хотите верьте, хотите нет. Как видите, стеклянная (рамка иконы цела – ред.)», — рассказал боец.

После обстрела «Чеха» забрал на мотоцикле его сослуживец.

После восстановления Новомихайловки икону планируют вернуть в храм после того, как его отреставрируют. Пока же военных хотят организовать в подразделении походный храм.

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В Полтаве произошли взрывы
17 июня 2024, 14:59

Фото: iStock/dzika_mrowka

Под Полтавой гражданская инфраструктура попала под обстрел. Об этом сообщает «Страна.ua».
Отмечается, что в результате взрыва есть пострадавшие. Согласно информации источника, под завалами здания могут находиться люди.

Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили в восьми украинских областях, а также в частях Херсонской и Запорожской областей, которые подконтрольны боевикам ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны: ВС РФ в зоне СВО разбит броневик MaxxPro ВСУ за полмиллиона долларов
17 июня 2024, 14:42

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Бронемашину MaxxPro боевиков ВСУ за полмиллиона долларов уничтожили российские войска в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России. Технику разработали в США, чтобы применять ее во время войны в Ираке.
В Минобороны добавили, что MaxxPro уничтожена бойцами группы войск «Центр». Также ВС РФ избавились от боевой машины пехоты (БМП) Bradley, самоходки «Акация», и гаубицы США М777.

«Отражены четыре контратаки штурмовых групп 23-й, 47-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ. Потери противника составили до 335 военнослужащих», – говорится в сообщении.

Спецоперация в Донбассе началась в конце февраля 2022 года. Россия регулярно предпринимает попытки начать переговоры с Украиной, однако все они отвергаются киевским режимом.

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Главком ВСУ Сырский: ВС России наступают на всем восточном участке фронта
17 июня 2024, 14:25

Фото: iStock/Anna_Anikina

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский написал в своем Telegram-канале, что российская армия наступает на всем восточном участке фронта.
Сырский прокомментировал ситуацию на наиболее критических для украинской армии участках фронта. Он отметил, что ВС РФ наступают с различной интенсивностью на Купянском, Покровском, Кураховском и Времевском направлениях.

По словам Сырского ожесточенные бои продолжаются. Особенно тяжелая для ВСУ ситуация происходит на Покровском направлении, заключил главком.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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Минобороны: ВС РФ отразили контратаку ВСУ в Харьковской области
17 июня 2024, 13:55

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Контратаку боевиков ВСУ под Харьковом отразили российские военнослужащие. Об этом сообщили в Минобороны России. Уточняется, что группа войск «Север» улучшила положение на переднем крае.
«Отражена контратака штурмовой группы 36-й бригады морской пехоты», – доложили в ведомстве.

За сутки украинские националисты потеряли 300 единиц живой силы, а также ряд вооружений и транспорта.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ покинули свои позиции в Старомайорском, когда туда вошли бойцы ВС РФ. Солдат с позывным «Котяра» отмечал, что российские подразделения использовали 15 мотоциклов, квадроциклы, а также тяжелую артиллерию. Кроме того, военнослужащие выбрали удачный момент для проведения операции и «вошли красиво».

Москва в очередной раз предложила Киеву уладить миром украинский конфликт, однако там ответили отказом.

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Появились кадры истерики польского наемника ВСУ под обстрелом ВС РФ
«Военное дело» показало истерику польского наемника под обстрелом войск России
17 июня 2024, 13:20

Фото: iStock/gorodenkoff

У польского наемника, который служит в рядах Вооруженных сил Украины, случилась истерика во время обстрела военными РФ. Происшествие засняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Военное дело».
«Польский наемник ощутил все прелести боевых действий в зоне СВО», — подписан видеоролик.

На кадрах видно, что боец находится под обстрелом и пытается спастись. В момент продвижения по лесу рядом с ним произошел взрыв. Поляк выкрикнул ругательство и побежал искать укрытие.

Ранее российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области. Известно, что в нем также располагались иностранные наемники. Пункт дислокации был найден после полученных данных агентов. Российские военные нанесли по месту огневое поражение. В результате авиационного удара были уничтожены украинские военные и иностранцы.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Соратника Залужного обвинили в получении взяток за перевод солдат в тыловую зону
17 июня 2024, 12:56

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бывшего заместителя начальника штаба Сухопутных войск ВСУ Владимира Гаманенко обвинили в получении взяток за перевод военнослужащих с передовой в тыл. Об этом информирует «Страна.ua».
Отмечается, что Гаманенко был назначен на должность замначальника штаба командования Сухопутных войск в декабре 2022 года главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Злоумышленник и трое сообщников были арестованы в момент получения взятки от солдата в размере 230 тысяч гривен (503 тысяч рублей).

В настоящее время Гаманенко отправлен в СИЗО под залог в 4,5 миллиона гривен (9,85 млн рублей). Правоохранительные органы также наложили арест на их имущество.

Ранее сообщалось, что на Украине задержали за получение взятки сотрудника одесского Территориального центра комплектования, причастного к скандалам из-за жесткой мобилизации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Украинский военный попытался поджечь здание Верховной Рады
«Страна»: военнослужащий Нацгвардии Украины попытался поджечь здание Рады
17 июня 2024, 12:32

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano

Военный Национальной гвардии Украины попытался поджечь здание Верховной Рады в Киеве, однако перепутал адрес. Об этом пишет издание «Страна.ua».
Как сообщает источник издания в правоохранительных органах, боец Нацгвардии бросил два коктейля Молотова в здание министерства аграрной политики, перепутав его с Верховной Радой. После задержания поджигатель признал свою ошибку.

О мотивах такого преступления военнослужащий сообщать не стал.

Ранее сообщалось, что неизвестный обстрелял здание территориального центра комплектования в Харькове из гранатомета советского образца РПГ-18 «Муха». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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