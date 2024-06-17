«Такого еще не было»: названа главная проблема ВСУ под Харьковом

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Основной проблемой боевиков ВСУ в Харьковской области стали российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом Espreso сообщил заместитель командующего батальоном ударных беспилотников «Ахиллес» 92-й бригады штурмовиков ВСУ Олесь Маляревич. По словам боевика, украинские беспилотники подавляются российской системой РЭБ на харьковском фронте, что делает ее «беспрецедентной».
«Бывают такие, что почти вслепую летаешь (..) Такого еще не было», – сказал Маляревич.
Он заключил, что из-за действий российских военных ВСУ теряют части, поэтому националистов слабо поддерживают.
Ранее в Кремле объяснили, для чего нужна санитарная зона под Харьковом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что такая мера должна обезопасить российские регионы от обстрелов.
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Никита Кротов