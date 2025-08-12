Силы ПВО отражают атаки беспилотников над Ставрополем, губернатор объявил режим опасности
Системы ПВО отражают массированную атаку беспилотников над Ставрополем, где местные жители сообщают о взрывах, пожарах и густом дыме после падения БПЛА.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил угрозу в своём Telegram-канале:
«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность».По данным очевидцев, в небе слышен гул дронов, после чего следуют взрывы средств ПВО и падение воздушных целей с последующими возгораниями.
Это уже вторая атака за последние 48 часов: 10 августа силы противовоздушной обороны отражали налеты на Ставрополь и Невинномысск. Тогда режим беспилотной опасности стал самым продолжительным в истории региона — он длился более 9 часов. Местные власти усилили меры безопасности: введены временные ограничения на полёты гражданской авиации, а жителям рекомендовано оставаться в укрытиях.
Оперативный штаб края работает в усиленном режиме. Спасательные службы приведены в готовность №1 для оперативного реагирования на возможные падения обломков. Данных о жертвах или разрушениях инфраструктуры пока не поступало.