В Ставрополе отражена атака БПЛА
Сегодня ночью в Ставрополе была успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко в своем Telegram-канале.
По информации Ульянченко, беспилотники были подавлены системами радиолокационной и электронной борьбы. В результате инцидента никто из граждан не пострадал, однако в одном из социальных объектов города выбиты стекла.
На месте происшествия работают экстренные службы, которые обеспечивают безопасность и проводят необходимые меры по ликвидации последствий атаки. Глава города также напомнил о действующем режиме беспилотной опасности на всей территории региона, призвав жителей соблюдать осторожность.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
