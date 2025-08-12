СБУ объявила в розыск Дениса Майданова за «посягательство на территориальную целостность Украины»

12 августа 2025, 06:24

Денис Майданов (Фото: Instagram* @Maydanov_official)

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского певца и депутата Госдумы Дениса Майданова по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны.