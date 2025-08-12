СБУ объявила в розыск Дениса Майданова за «посягательство на территориальную целостность Украины»
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского певца и депутата Госдумы Дениса Майданова по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны.
Согласно данным СБУ, Майданов находится в розыске с апреля 2022 года. Его включили в категорию лиц, приговорённых к лишению свободы.
Основанием для преследования стали поддержка в феврале 2022 года обращения к президенту РФ о признании независимости ЛНР и ДНР, а также голосование за ратификацию договоров о дружбе с республиками Донбасса.
Ещё в 2017 году данные Майданова внесены в базу сайта «Миротворец» за посещение Крыма и публичную поддержку российской позиции. В декабре 2022 года украинский суд заочно приговорил артиста к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества по ч. 3 ст. 110 УК Украины. Сам Майданов назвал приговор истерикой, подтверждающей правильность действий России.
* — владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.
