American Conservative: шансы на поставки Киеву Tomahawk минимальны
Украина вряд ли сможет получить от США крылатые ракеты Tomahawk, поскольку этот шаг является красной линией для РФ. Об этом пишет журнал American Conservative.
По мнению издания, президент США Дональд Трамп не хочет портить отношения с Россией, поэтому едва ли пойдет на такой шаг. Кроме того, американская армия имеет ограниченный запас этих ракет, производя около 200 единиц в год, а у Украины отсутствуют необходимые платформы для их запуска.
Россия понимает, что киевский режим не сможет эффективно использовать Tomahawk без прямого участия США, что повлечет к прямому конфликту между двумя ядерными державами, считают аналитики издания.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поставка вышеупомянутых крылатых ракет Украине не изменит ситуацию на поле боя, но станет качественно новым этапом эскалации, включая ухудшение отношений между Россией и США.
