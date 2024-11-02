Дэниэл Мартиндейл (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов )
Представители российских силовых структур вывезли с подконтрольной ВСУ территории партизана. Американец Дэниэл Мартиндейл помогал армии РФ и сыграл ключевую роль в подготовке штурма села под Угледаром. 2 ноября он дал свою первую пресс-конференцию в Москве, информируют РИА Новости.
Мартиндейл жил на территории Украины с 11 февраля 2022 года. В ходе спецоперации американец много раз связывался с российской армией и передавал ей информацию об украинских военных объектах. Благодаря действиям партизана Вооружённые силы Российской Федерации неоднократно атаковали личный состав и технику ВСУ.
В конце октября штаб обороны ДНР рассказал, что Дэниэл внёс весомый вклад в подготовку штурма села Богоявленка под Угледаром.
Американец контактировал с российскими военными через Телеграм. Он также отметил, что эвакуировавшие его солдаты действовали весьма профессионально. Мартиндейл не намерен возвращаться в США — партизан считает Вашингтон своим врагом.
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В конце октября штаб обороны ДНР рассказал, что Дэниэл внёс весомый вклад в подготовку штурма села Богоявленка под Угледаром.
Американец контактировал с российскими военными через Телеграм. Он также отметил, что эвакуировавшие его солдаты действовали весьма профессионально. Мартиндейл не намерен возвращаться в США — партизан считает Вашингтон своим врагом.
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Ольга Енгалычева