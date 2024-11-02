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Российские силовики вывезли с Украины партизана-американца

Дэниэл Мартиндейл (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов )

Дэниэл Мартиндейл (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов )

Представители российских силовых структур вывезли с подконтрольной ВСУ территории партизана. Американец Дэниэл Мартиндейл помогал армии РФ и сыграл ключевую роль в подготовке штурма села под Угледаром. 2 ноября он дал свою первую пресс-конференцию в Москве, информируют РИА Новости.
Мартиндейл жил на территории Украины с 11 февраля 2022 года. В ходе спецоперации американец много раз связывался с российской армией и передавал ей информацию об украинских военных объектах. Благодаря действиям партизана Вооружённые силы Российской Федерации неоднократно атаковали личный состав и технику ВСУ.

В конце октября штаб обороны ДНР рассказал, что Дэниэл внёс весомый вклад в подготовку штурма села Богоявленка под Угледаром.



Американец контактировал с российскими военными через Телеграм. Он также отметил, что эвакуировавшие его солдаты действовали весьма профессионально. Мартиндейл не намерен возвращаться в США — партизан считает Вашингтон своим врагом.

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#всу
#вс рф
#россия
#украина
Пленный ВСУ рассказал о приказах об уничтожении мирных граждан
02 ноября 2024, 15:09

Фото: iStock/vadimrysev

Украинское командование приказывает операторам дронов уничтожать гражданское население. Об этом рассказал пленный военнослужащий 113-й отдельной бригады теробороны ВСУ Александр Лукьянов, его слова передает ТАСС.
«Отдают приказы лупить по гражданским. К примеру, вот на вот таком-то отрезке лупить всех подряд, неважно кто это», — рассказал пленный.

Он пояснил, что подобные приказы связаны со страхом командования ВСУ.

Лукьянов добровольной сдался в российский плен в середине октября, когда его подразделение попало засаду российских военных на угледарском направлении.

Ранее стало известно, что президент Чехии Пётр Павел разрешил 60 гражданам страны вступить в ряды ВСУ.

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Президент Чехии дал разрешение 60 гражданам страны присоединиться к ВСУ
02 ноября 2024, 15:03

Фото: iStock/Konoplytska

Президент Чехии Пётр Павел разрешил 60 гражданам страны вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщило Чешское радио, ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Филипа Платоша.
Отмечается, что более 180 граждан Чехии подали заявления с просьбой позволить им присоединиться к украинским войскам. Не уточняется, сколько из них было отклонено.

Павел пришёл к власти 9 марта 2023 года. Его предшественником был Милош Земан, который 24 февраля 2022 года выдал гражданам Чехии 132 разрешения на вступление в ВСУ. При этом достоверно неизвестно, сколько именно чехов, получивших такие разрешения, действительно оправились на Украину.

Согласно законодательству Чехии, граждане не могут участвовать в военных или полувоенных иностранных формированиях без разрешения президента. Также это правило распространяется на иностранцев, получивших вид на жительство в стране.

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#украина
#всу
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Российские силовики использовали данные Мартиндейла для ударов по объектам ВСУ
02 ноября 2024, 14:51

Дэниэл Мартиндейл (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Американец Дэниэл Мартиндейл, которого вывели с подконтрольной ВСУ территории, на протяжении двух лет передавал российской стороне координаты украинских военных объектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
«При этом, инициативно установив связь с российскими силовыми структурами, он на протяжении двух лет сообщал координаты украинских военных объектов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ВС РФ уже несколько раз использовали данные от Мартиндейла для нанесения ударов по инфраструктуре, технике и личному составу ВСУ.

Представители российских силовых структур 2 ноября сообщили, что вывезли с подконтрольной ВСУ территории партизана. Американец Дэниэл Мартиндейл помогал армии РФ и сыграл ключевую роль в подготовке штурма села под Угледаром.

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#данные
#всу
#вс рф
#киев
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Помогавший ВС РФ американец рассказал, как проехал через Киев и Краматорск
Американец Мартиндейл благодаря паспорту США проехал через Киев и Краматорск
02 ноября 2024, 14:36

Дэниэл Мартиндейл (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший российским войскам, рассказал, как американский паспорт помог ему проехать через Киев и Краматорск. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
Он отметил, что паспорт гражданина США стал огромным преимуществом, без которого он не смог бы пересечь Киев и Краматорск, и добраться в итоге до деревни, в которой он провёл значительную часть времени пребывания на Украине.

Ранее в этот день российские силовые структуры сообщили в беседе с РИА Новости, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории американца Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года. В течение двух лет он передавал российским войскам координаты военных объектов ВСУ. Эти сведения неоднократно применялись для нанесения успешных ударов по украинским войскам.

В конце октября штаб обороны ДНР сообщил, что Мартиндейл сыграл ключевую роль в подготовке штурма населённого пункта Богоявленка на Угледарском направлении.

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#сша
#украина
#россия
#паспорт
#всу
#вс рф
#киев
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Кадыров отменил один свой приказ, касаемый ВСУ
Рамзан Кадыров отменил приказ «не брать пленных»
02 ноября 2024, 14:29

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)

Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил приказ «не брать пленных», который он ранее дал спецназу «Ахмат» после того, как украинский дрон атаковал Российский университет спецназа в Гудермесе.
По его словам, в департамент по рассмотрению обращений администрации главы и правительства Чеченской Республики поступило более двух тысяч обращений от жителей Украины, с просьбой отменить приказ «не брать в плен бойцов ВСУ».

«Объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам – это единственный способ остаться в живых для тех, кого отправляют в окопы против своего желания», — пояснил Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что многие украинцы осознают, что стали жертвами «западной трусости и подлости». Их отправляют в окопы, в то время, как во главе страны стоят «продажные марионетки и фашисты».

«Ранее данный ахматовцам приказ «не брать пленных» отменён. Желающие сдаться российским войскам будут жить. Остальным не завидую», — заключил Кадыров.

Напомним, 29 октября после атаки БПЛА ВСУ по зданию Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе Кадыров приказал чеченским командирам не брать в плен украинских военных, а уничтожать их и усилить борьбу с боевиками на 100%.

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Сырский рассказал военному руководству США о сложностях на фронте и превосходстве ВС РФ
Сырский сообщил главе Комитета начштабов ВС США о сложностях на фронте
02 ноября 2024, 14:14

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил председателю Объединённого комитета начальников штабов ВС США Чарльзу Брауну о сложной обстановке на фронте. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Сырский отметил, что проинформировал американского коллегу о ситуации в зоне боевых действий. Она по-прежнему остаётся сложной.

Также в ходе телефонного разговора с Брауном украинский главком указал на значительное превосходство российских войск в техническом оснащении и снабжении боеприпасами.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о прибытии Сырского на позиции ВСУ в подконтрольной им части Запорожской области. Главком в срочном порядке приехал в зону боевых действий, чтобы подавить панику в рядах украинских войск, которая возникла на фоне активного продвижения ВС РФ.

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#вс рф
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«Лупить по гражданским»: пленный ВСУ рассказал о приказах уничтожать мирных жителей
Пленный боец ВСУ рассказал о приказах уничтожать гражданских
02 ноября 2024, 13:50

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинское командование отдаёт операторам дронов приказы об уничтожении гражданского населения. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военнопленный 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Александр Лукьянов.
Он пояснил, что командиры могут отдавать приказы обстреливать всех, кто находится на определённом участке фронта. Причём абсолютно неважно, гражданские или военные люди попадут под удар.

По его словам, такие приказы связаны с огромным страхом, которое испытывает командование ВСУ.

Отмечается, что Лукьянов сдался в плен к российским войска в середине октября этого года. Вместе со своими сослуживцами он попал в засаду на Угледарском направлении.

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В Верховной раде заявили о снижении эффективности украинской ПВО
Безуглая: из-за перевода бойцов в пехоту снизилась эффективность украинской ПВО
02 ноября 2024, 13:31

Фото: iStock/sgolovunin

Эффективность украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) снизилась после массового перевода военных из этого рода войск в пехоту. Об этом в своём Telegram-канале написала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Она указала на то, что в последнее время украинские войска стали намного хуже сбивать дроны-камикадзе. Это происходит из-за того, что военных из подразделений ПВО переводят в пехоту из-за значительного дефицита личного состава.

Ранее в этот день председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС сообщил, что в районах населённых пунктов Трудовое, Ильинка и Степановка в ДНР не осталось очагов сопротивления ВСУ из-за массовой сдачи военных в плен.

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#военные
#сво
#верховная рада
#украина
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МО РФ: Российские войска поразили пункт управления батальона «Кракен»*
02 ноября 2024, 13:24

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Российские войска нанесли удар по пункту управления украинского националистического формирования «Кракен»*. Кроме того, был поражён объект энергетической инфраструктуры, обслуживавший потребности ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что удары комбинированные наносились с использованием ракетных войск и артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, оперативно-мтактической и армейской авиации. Кроме указанных целей, были поражены также инфраструктура военного аэродрома ВСУ, топливная база, склад боеприпасов и цех, где производилась сборка ударных беспилотников.

Также были нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах, добавили в оборонном ведомстве. Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили четыре американские ракеты ATACMS, три французские управляемые авиабомбы и 50 БПЛА самолётного типа.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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