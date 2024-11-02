Дэниэл Мартиндейл (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший российским войскам, рассказал, как американский паспорт помог ему проехать через Киев и Краматорск. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
Он отметил, что паспорт гражданина США стал огромным преимуществом, без которого он не смог бы пересечь Киев и Краматорск, и добраться в итоге до деревни, в которой он провёл значительную часть времени пребывания на Украине.
Ранее в этот день российские силовые структуры сообщили в беседе с РИА Новости, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории американца Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года. В течение двух лет он передавал российским войскам координаты военных объектов ВСУ. Эти сведения неоднократно применялись для нанесения успешных ударов по украинским войскам.
В конце октября штаб обороны ДНР сообщил, что Мартиндейл сыграл ключевую роль в подготовке штурма населённого пункта Богоявленка на Угледарском направлении.
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Ранее в этот день российские силовые структуры сообщили в беседе с РИА Новости, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории американца Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года. В течение двух лет он передавал российским войскам координаты военных объектов ВСУ. Эти сведения неоднократно применялись для нанесения успешных ударов по украинским войскам.
В конце октября штаб обороны ДНР сообщил, что Мартиндейл сыграл ключевую роль в подготовке штурма населённого пункта Богоявленка на Угледарском направлении.
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Анастасия Чинкова