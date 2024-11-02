Помогавший ВС РФ американец рассказал, как проехал через Киев и Краматорск

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший российским войскам, рассказал, как американский паспорт помог ему проехать через Киев и Краматорск. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».