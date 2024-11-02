Дэниэл Мартиндейл (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Американец Дэниэл Мартиндейл, которого вывели с подконтрольной ВСУ территории, на протяжении двух лет передавал российской стороне координаты украинских военных объектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
«При этом, инициативно установив связь с российскими силовыми структурами, он на протяжении двух лет сообщал координаты украинских военных объектов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ВС РФ уже несколько раз использовали данные от Мартиндейла для нанесения ударов по инфраструктуре, технике и личному составу ВСУ.
Представители российских силовых структур 2 ноября сообщили, что вывезли с подконтрольной ВСУ территории партизана. Американец Дэниэл Мартиндейл помогал армии РФ и сыграл ключевую роль в подготовке штурма села под Угледаром.
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