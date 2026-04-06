Американец с тату Z получил российский паспорт после службы

06 апреля 2026, 10:14

РИА Новости: 43-летний гражданин США ушел на СВО и получил российский паспорт

43-летний гражданин США Грегори Рассел вступил в ряды российских военных в зоне специальной военной операции и получил паспорт РФ. Об этом пишет РИА Новости.





После начала СВО он нанес на подбородок татуировку с буквой Z и захотел присоединиться к армии. Однако в 2022 году мужчина столкнулся с отказом в продлении вида на жительство. Разрешение на пребывание и политическое убежище он оформил только в 2024-м.



Первые шесть месяцев новобранец провел на базе из-за отсутствия опыта. После подписания первого контракта Рассел сразу оформил второй. Затем ему разрешили выезды на передовую. Американец работал водителем, доставлял горючее, боеприпасы и продовольствие.



В марте 2026 года он стал полноправным гражданином России. До переезда Рассел два десятилетия работал барбером в Лос-Анджелесе и посетил с мастер-классами около 50 государств. В 2014 году он впервые приехал в Москву по приглашению, а в 2017-м перебрался в столицу, открыл свое дело и получил вид на жительство. Все это время следил за ситуацией в Донбассе, собирал и отправлял гуманитарную помощь.





«Если бы я мог отмотать назад, то пошел бы служить еще тогда, в 2014-м. Но в тот момент я был немного наивным и не понимал, найдется ли мне место в ополчении. Ведь ни боевого, ни вообще какого-либо армейского опыта нет», — поделился воспоминаниями Грегори Рассел.