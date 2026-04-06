Отцу главкома ВСУ Сырского впервые за год разрешили прогулки в России
Отцу главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского впервые за год разрешили прогулки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В последнее время 86-летний Станислав Прокофьевич произносил лишь невнятные фразы и почти не узнавал родных, но медикам удалось вернуть ему ясность сознания и осознанную речь. Российские врачи смогли стабилизировать состояние пенсионера, хотя шансов на это почти не было.
Сейчас он может выходить на часовые прогулки по охраняемой территории клиники. Из-за того, что Сырский-старший давно не встает, 84-летняя жена возит его на коляске. У него диагностировали болезни Паркинсона и Альцгеймера, доброкачественное образование в мозге, а также астму. В российских медучреждениях он лечится уже год.
По информации источника, главком ВСУ обходными путями смог перевести на лечение отца в России почти 12 млн рублей. Родители до болезни не общались с сыном из-за разных позиций по СВО, при этом они — патриоты России, участвовали в акции «Бессмертный полк». Сейчас Александр Сырский старается поддерживать связь с матерью и постоянно интересуется здоровьем отца.
