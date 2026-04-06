Планировавшего теракт в Курской области агента задержали у тайника с взрывчаткой
В Курской области задержали агента Украины, который готовил теракт против высокопоставленного чиновника. Оперативники ФСБ поймали злоумышленника, когда он пытался забрать взрывчатку из тайника. Об этом пишет РАИ Новости.
По информации спецслужбы, россиянин вел наблюдение за зданием правительства региона. Он собирал данные о времени и маршрутах передвижения чиновника. Полученные материалы, включая фото и видео, отправлял через мессенджер Telegram.
ФСБ подчеркнула, что задержанный планировал использовать взрывное устройство с поражающими элементами.
Ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации предотвратили в Москве теракт в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы.
