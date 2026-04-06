Более сотни рейсов задержали в российском аэропорту из-за атаки БПЛА
115 рейсов задержали в аэропорту Сочи из-за атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
С 14:00 воскресения до 04:00 понедельника в авиагаванях региона действовали ограничения на полеты. Люди стояли в огромных очередях на посадку и спали на полу в зоне ожидания. Пассажирам наиболее опаздывающих рейсов предоставляли гостиницы.
Отмечается, что некоторые из них ожидали вылета более 16 часов. В настоящее время аэропорт работает по фактическому расписанию.
Ранее сообщалось, что семь рейсов задержали более чем на два часа в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. Изменения в графике произошли на фоне атак БПЛА.
Читайте также: