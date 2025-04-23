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Нежелание государственного секретаря США Марко Рубио ехать в Лондон снижает важность украинских переговоров, которые пройдут в Лондоне, сообщила газета Financial Times (FT).
«Некоторые европейские чиновники ранее рассматривали [встречу] как подтверждение того, что они наконец-то получили место за столом переговоров», — обратили внимание авторы материала.
Подчеркивалось, что решение государственного секретаря США стало ударом для европейских чиновников, поскольку оно показало настоящее Штатов к роли Европы в переговорах по Украине. По их словам, параллельно заявленный план Уиткоффа посетить Российскую Федерацию в скором времени «сыплет соль на рану» для стран Европы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о встрече Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, призвав ориентироваться на первоисточники информации.
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