Песков прокомментировал детали разговора Путина и Уиткоффа

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о встрече Владимира Путина с спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, призвав ориентироваться на первоисточники информации. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что в настоящее время в интернете множество фейковых новостей, включая публикации в уважаемых изданиях.
Ранее Financial Times сообщила, что Путин якобы предложил Уиткоффу остановить конфликт по текущей линии фронта.
Встреча между президентом России и американским представителем прошла 11 апреля в Петербурге и продолжалась примерно четыре с половиной часа. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что во время беседы обсуждались вопросы, касающиеся ситуации в Украине, а также другие политические и экономические темы.
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Ранее Financial Times сообщила, что Путин якобы предложил Уиткоффу остановить конфликт по текущей линии фронта.
Встреча между президентом России и американским представителем прошла 11 апреля в Петербурге и продолжалась примерно четыре с половиной часа. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что во время беседы обсуждались вопросы, касающиеся ситуации в Украине, а также другие политические и экономические темы.
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Дарья Осипова