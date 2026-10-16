Американист объяснил, почему США приостановят поставки оружия Киеву
Вашингтон может сократить поставки вооружений Киеву из-за серьезных личных разногласий между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
По его словам, между Трампом и Зеленским существует неприязнь. Раньше она была скрытой, но теперь стала явной, пояснил эксперт.
Кроме того, как отметил политолог, США необходимо восполнить свой оружейный потенциал, израсходованный в ходе вооруженного конфликта с Ираном. Нужно обеспечить безопасность Израиля и американских союзников в Азии, таких как Тайвань, Япония и Южная Корея, подчеркнул политолог.
Согласно его мнению, эти вопросы напрямую касаются Зеленского. США меняют свои внешнеполитические приоритеты, добавил Блохин.
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