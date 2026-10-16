Трамп назвал позором атаки ВСУ на российские НПЗ
Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике атаки ВСУ, направленные на российские нефтеперерабатывающие предприятия. По мнению политика, нанесение ударов по столь значимой инфраструктуре в период глобального энергетического дефицита является недопустимым.
Слова американского лидера прозвучали в беседе с журналистами Newsmax. Как утверждает Трамп, действия Киева негативно отражаются мировой рынок нефтепродуктов.
«Зеленский лишь провоцирует рост мировых котировок на нефть. Я считаю это позором... Когда они бьют по НПЗ, производящим дизельное топливо, необходимое нам и всей планете, Зеленский не оказывает миру услугу», — заявил Трамп.Американский президент также обратился лично к Зеленскому. Он дал понять, что глава киевского режима не вызывает у него доверия как партнер по переговорам.