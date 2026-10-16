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Трамп назвал позором атаки ВСУ на российские НПЗ

Дональд Трамп ( Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике атаки ВСУ, направленные на российские нефтеперерабатывающие предприятия. По мнению политика, нанесение ударов по столь значимой инфраструктуре в период глобального энергетического дефицита является недопустимым.



Слова американского лидера прозвучали в беседе с журналистами Newsmax. Как утверждает Трамп, действия Киева негативно отражаются мировой рынок нефтепродуктов.

«Зеленский лишь провоцирует рост мировых котировок на нефть. Я считаю это позором... Когда они бьют по НПЗ, производящим дизельное топливо, необходимое нам и всей планете, Зеленский не оказывает миру услугу», — заявил Трамп.
Американский президент также обратился лично к Зеленскому. Он дал понять, что глава киевского режима не вызывает у него доверия как партнер по переговорам.
Александр Огарёв

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