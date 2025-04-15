Американист объяснил, зачем США хотят мониторить теневой флот России

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Законопроект о создании фонда для мониторинга и перехвата судов «теневого флота» РФ, внесенный в американский конгресс, вполне в духе команды президента США Дональда Трампа. Об этом заявил американист Владимир Васильев. По его мнению, такими угрозами Вашингтон рассчитывает оказывать давление на Москву.
«Это в духе администрации Трампа на сегодняшний день — использовать такие угрозы как рычаги давления для того, чтобы повлиять на позицию России. <…> Это стратегия кнута и пряника. Сейчас мы вам предлагаем пряник, но если что-то не так пойдет, тогда мы пряник заменим на кнут. Кнут выглядит вот таким вот образом. Больше за этим, с моей точки зрения, ничего не стоит», — пояснил эксперт в беседе с Pravda.Ru.Вместе с тем в Госдуме объяснили, почему США решили продлить санкции против России еще на год. В разговоре с RT депутат Алексей Чепа отметил, что другого решения и не стоило ожидать, так как иначе бы на Трампа обрушился «ураган претензий» и ситуация бы осложнилась. По его словам, санкции могут смягчить лишь тогда, когда «начнут работать дипломатические каналы».
«Мы помним циничные высказывания Байдена по поводу экономики. Это была абсолютная уверенность. Но не получилось. Американские экономисты посчитали, какие убытки у Соединенных Штатов Америки. И это факт. Далеко не все складывается в интересах Соединенных Штатов, как им бы хотелось», — подчеркнул парламентарий.Читайте также:
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