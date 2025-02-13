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Американист оценил заявление США об отказе от принятия Украины в НАТО

Американист Ордуханян: США потребуют уступки у РФ за отказ от Украины в НАТО
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США потребуют от России пойти на множество мелких уступок за то, что отказали Украине от ее принятия в НАТО. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян, комментируя слова министра обороны США Пита Хегсета о том, что вхождение Украины в НАТО не является чем-то реальным.
«В очень большой степени это, конечно, предупреждение Киеву. И мы с вами видим, что риторика бесноватого просроченного президента сейчас изменилась и уже ни о каких границах 1991-го года не говорится вообще. Я думаю, что с ним была проведена определенная психологическая беседа. <…> С другой стороны, я бы не расслаблялся все-таки, потому что за это признание американцы от нас потребуют очень много мелких уступок», — пояснил политолог в беседе с RT.
Тем временем в Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о готовности обменять захваченные территории Курской области на часть регионов, вошедших в состав России. В разговоре с «Известиями» первый зампред председателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что попытка Киева торговаться бессмысленна, так как Курская область будет полностью освобождены силами ВС РФ.


«Боевикам ВСУ, которые оккупировали часть Курской области, мы готовы предоставить свою землю бесплатно, как сказал наш МИД, правда на кладбищах и не больше участка, необходимого для того, чтобы закопать гроб. Нет сомнений, что все наши территории будут освобождены и у Зеленского не останется больше никаких возможностей для торга», — подчеркнул депутат.
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#вс рф
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«Не потерять лицо»: Политолог рассказал, на какие компромиссы готова пойти РФ в переговорах с США
Политолог Корчмарь: у РФ, США и Киева одинаковое стремление
13 февраля 2025, 16:11

Фото: iStock/sb2010

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры двух стран обсудили обмен граждан России и США. Также российский президент выразил готовность принять в Москве американских должностных лиц.
Чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь в беседе с «Радио 1» заявил, что стремление закончить военные действия есть у всех сторон, включая Киев.

«Позиции сторон у нас очень далекие. Нужно время на то, чтобы прийти к каким-то компромиссам. Главное для нас — не потерять лицо в конкретных результатах, а отстоять свою позицию полностью. Попытаться, по крайней мере, чтобы для нас южная часть, в том числе Украина, была действительно безопасной зоной», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что переговоры в Москве с американской группой экспертов в любом случае будут сложными.

«Хотелось бы, чтобы больше учитывалась российская позиция, потому что мы сохраняем свои направления и не готовы рассматривать вопросы, которые угрожают нашей стране», — сообщил он.

По его словам, нужно наблюдать за развитием событий, потому что сейчас замечается так называемая «пропагандистская шумиха».

«Трамп хочет показать, что он бизнесмен, что он ратует за интересы американского народа, что улучшить экономическое и социальное положение людей — это для него первая задача», — заключил чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке.

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«Обернется кошмаром»: стало известно, чего боится Евросоюз
Политолог Блохин: сделка Путина и Трампа обернется кошмаром для Евросоюза
13 февраля 2025, 16:03

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Возможная сделка по Украине между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом обернется кошмаром для Евросоюза. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, европейские элиты и американский лидер испытывают взаимную неприязнь друг к другу.
«Во-первых, в ЕС делали ставку на экс-главу США Джо Байдена. Они ненавидят Трампа, презирают его. И у Трампа аналогичные чувства к ЕС. Во-вторых, еще больше бюрократия ЕС ненавидит Россию. <…> Вторая причина — европейская бюрократия крайне связана с так называемым Вашингтонским болотом, которое до сих пор хочет нанести России стратегическое поражение на Украине», — пояснил политолог в беседе с RT.
Тем временем в Госдуме прокомментировали стремление Армении попасть в Евросоюз. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Дмитрий Белик заявил, что европейцы не ждут Армению с распростертыми объятиями из-за большого количества собственных проблем. К тому же, подчеркнул он, Ереван не сможет «усидеть на двух стульях», разворачиваясь в сторону ЕС и при этом оставаясь членом ОДКБ и ЕАЭС.
«Что касается обещанной безопасности этой страны при членстве в ЕС, то такие гарантии весьма сомнительны, учитывая противоречия и нестабильность внутри самого этого объединения. В целом наивно воспринимать членство в ЕС как великое благо, ведь в Европе, самой сталкивающейся с ворохом проблем, никого не ждут с распростертыми объятиями», — отметил парламентарий.
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#политолог
#депутат
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В Кремле оценили перспективу обмена территориями между Россией и Украиной
Песков: Россия не будет обсуждать обмен своими территориями с Украиной
13 февраля 2025, 15:44

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать обмен своими территориями с Украиной, все вражеские соединения будут изгнаны из Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о готовности обменять захваченные ВСУ территорий в Курской области.
«Это невозможно. <…> Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории. Все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны», — приводят argumenti.ru слова представителя Кремля.
Тем временем жители освобожденного Артемовска (Бахмута) рассказали, какой была их жизнь до того, как пришли ВС РФ. В беседе с RT местные подчеркнули, что самым страшным периодом для них было время, когда в город пришли спецподразделения украинской полиции «Белые ангелы», которые вели охоту на детей.
«Соседка-пенсионерка жила с внуком и дочкой. Когда ВСУ с этими «Белыми» пришли за ребенком, бабушка стала его защищать. За это ей сломали грудную клетку, а матери мальчика вэсэушник прикладом сломал челюсть и выбил зубы», — вспоминает бежавшая от украинских обстрелов Вероника.
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Названы цели массированного ракетного удара по Украине
Политолог Живов: ракетные удары по Украине снижают наступательный потенциал ВСУ
13 февраля 2025, 15:41

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Массированные ракетные удары ВС РФ по Украине снижают наступательный потенциал ВСУ. Об этом заявил политолог Алексей Живов. По его словам, такие атаки направлены на энергетические, газотранспортные и военные объекты противника.
«Назначение этих ударов — снизить либо наступательный потенциал ВСУ, либо способность Украины в целом, а также продолжать боевые действия. <…> Наша задача — принудить Украину к капитуляции в том или ином виде, то есть к переговорам на условиях России», — заявил Живов в беседе с Pravda.Ru.
В то же время первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал планы Владимира Зеленского отправлять молодежь на фронт при помощи спецконтрактов, назвав их очень плохой перспективой для украинцев. В разговоре с RT сенатор подчеркнул, что главе киевского режима нет дела до народа, он лишь хочет удержать собственную власть.
«Это будет означать очень плохую перспективу (для украинцев — прим.ред.). Зеленский думает не о том, чтобы сохранить свой народ, а о том, чтобы сохранить свою власть. Поэтому он готов любой ценой, бросая в топку молодые жизни, держаться и бороться за власть. Но я думаю, что это ему не поможет.
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Названы регионы, на которые могут готовить наступление ВСУ
Политолог Перенджиев: ВСУ могут готовить наступление под Брянском и Белгородом
13 февраля 2025, 15:29

Фото: iStock/zabelin

ВСУ наверняка готовят наступление на Брянскую и Белгородскую области, чтобы обеспечить себе возможности для обмена территорий. Об этом заявил военный политолог Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, украинцы также могут забрасывать диверсантов в регионы с атомными станциями, к примеру, в Смоленскую область, но там их могут встретить тыловые резервы.
«Наверняка ведется подготовка ВСУ к наступлению на приграничные области России, помимо Курской — то есть на Белгородскую и Брянскую. Происходят также вылазки небольших диверсионных групп. Киев пытается создать прецедент, когда захват наших территорий может обеспечить возможности для обменов территорией», — выразил мнение эксперт.
Перенджиев добавил, что украинская армия также пытается отвлечь ВС РФ от продолжающегося успешного наступления в Донбассе, чтобы вынудить Россию начать переброску сил. Прорывов ВСУ, подчеркнул он, допускать нельзя, чтобы не срывать продвижения в новых регионах.

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