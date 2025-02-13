Американист оценил заявление США об отказе от принятия Украины в НАТО

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США потребуют от России пойти на множество мелких уступок за то, что отказали Украине от ее принятия в НАТО. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян, комментируя слова министра обороны США Пита Хегсета о том, что вхождение Украины в НАТО не является чем-то реальным.
«В очень большой степени это, конечно, предупреждение Киеву. И мы с вами видим, что риторика бесноватого просроченного президента сейчас изменилась и уже ни о каких границах 1991-го года не говорится вообще. Я думаю, что с ним была проведена определенная психологическая беседа. <…> С другой стороны, я бы не расслаблялся все-таки, потому что за это признание американцы от нас потребуют очень много мелких уступок», — пояснил политолог в беседе с RT.Тем временем в Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о готовности обменять захваченные территории Курской области на часть регионов, вошедших в состав России. В разговоре с «Известиями» первый зампред председателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что попытка Киева торговаться бессмысленна, так как Курская область будет полностью освобождены силами ВС РФ.
«Боевикам ВСУ, которые оккупировали часть Курской области, мы готовы предоставить свою землю бесплатно, как сказал наш МИД, правда на кладбищах и не больше участка, необходимого для того, чтобы закопать гроб. Нет сомнений, что все наши территории будут освобождены и у Зеленского не останется больше никаких возможностей для торга», — подчеркнул депутат.Читайте также:
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