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Стали известны итоги переговоров Путина и Трампа

Эксперт Савельев: Трамп не смог предложить Путину подходящий вариант по Украине
Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Если разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся, но его детали до сих не озвучены, значит Белый дом не смог пока что предложить Кремлю подходящий вариант урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил политолог Григорий Савельев. При этом, по его мнению, Трамп все же снимет Киев с американской довольствия.
Савельев добавил, ​что Трамп ​откажется от поддержки Украины, так как не сможет победить Россию, а значит не заработает политических очков.
«Второе: если разговор Путина и Трампа состоялся, но ни тот, ни другой не сообщают подробностей, значит, договоренности пока достичь не удалось. Трамп не смог предложить Путину вариант, который бы его устроил. Третье: украинский конфликт продолжится. Европейские лидеры будут вынуждены и дальше помогать Зеленскому, потому что три года обещали избирателю, что Россию вот-вот победят», — приводит «Вечерняя Москва» слова эксперта.


В то же время в Госдуме прокомментировали заявление Владимира Зеленского о том, что Киев собирается обменивать захваченные в Курской области территории на земли, контролируемые ВС РФ в зоне СВО. В беседе с RT депутат Дмитрий Белик назвал главу киевского режима нелегитимным персонажем, который утерял не только свои президентские полномочия, но и способность адекватно мыслить.
«Методы ультиматумов и манипуляций с Россией не проходят. Воинственные запросы Зеленского рассыпаются о реальное положение дел на фронтах, поэтому он прибегает к откровенному шантажу. Но когда речь идет о территориях и судьбах находящихся на них людей, шантажу не может быть места», — подчеркнул парламентарий.
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В Кремле оценили перспективу обмена территориями между Россией и Украиной
Песков: Россия не будет обсуждать обмен своими территориями с Украиной
13 февраля 2025, 15:44

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать обмен своими территориями с Украиной, все вражеские соединения будут изгнаны из Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о готовности обменять захваченные ВСУ территорий в Курской области.
«Это невозможно. <…> Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории. Все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны», — приводят argumenti.ru слова представителя Кремля.
Тем временем жители освобожденного Артемовска (Бахмута) рассказали, какой была их жизнь до того, как пришли ВС РФ. В беседе с RT местные подчеркнули, что самым страшным периодом для них было время, когда в город пришли спецподразделения украинской полиции «Белые ангелы», которые вели охоту на детей.
«Соседка-пенсионерка жила с внуком и дочкой. Когда ВСУ с этими «Белыми» пришли за ребенком, бабушка стала его защищать. За это ей сломали грудную клетку, а матери мальчика вэсэушник прикладом сломал челюсть и выбил зубы», — вспоминает бежавшая от украинских обстрелов Вероника.
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Названы цели массированного ракетного удара по Украине
Политолог Живов: ракетные удары по Украине снижают наступательный потенциал ВСУ
13 февраля 2025, 15:41

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Массированные ракетные удары ВС РФ по Украине снижают наступательный потенциал ВСУ. Об этом заявил политолог Алексей Живов. По его словам, такие атаки направлены на энергетические, газотранспортные и военные объекты противника.
«Назначение этих ударов — снизить либо наступательный потенциал ВСУ, либо способность Украины в целом, а также продолжать боевые действия. <…> Наша задача — принудить Украину к капитуляции в том или ином виде, то есть к переговорам на условиях России», — заявил Живов в беседе с Pravda.Ru.
В то же время первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал планы Владимира Зеленского отправлять молодежь на фронт при помощи спецконтрактов, назвав их очень плохой перспективой для украинцев. В разговоре с RT сенатор подчеркнул, что главе киевского режима нет дела до народа, он лишь хочет удержать собственную власть.
«Это будет означать очень плохую перспективу (для украинцев — прим.ред.). Зеленский думает не о том, чтобы сохранить свой народ, а о том, чтобы сохранить свою власть. Поэтому он готов любой ценой, бросая в топку молодые жизни, держаться и бороться за власть. Но я думаю, что это ему не поможет.
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#танк
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Названы регионы, на которые могут готовить наступление ВСУ
Политолог Перенджиев: ВСУ могут готовить наступление под Брянском и Белгородом
13 февраля 2025, 15:29

Фото: iStock/zabelin

ВСУ наверняка готовят наступление на Брянскую и Белгородскую области, чтобы обеспечить себе возможности для обмена территорий. Об этом заявил военный политолог Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, украинцы также могут забрасывать диверсантов в регионы с атомными станциями, к примеру, в Смоленскую область, но там их могут встретить тыловые резервы.
«Наверняка ведется подготовка ВСУ к наступлению на приграничные области России, помимо Курской — то есть на Белгородскую и Брянскую. Происходят также вылазки небольших диверсионных групп. Киев пытается создать прецедент, когда захват наших территорий может обеспечить возможности для обменов территорией», — выразил мнение эксперт.
Перенджиев добавил, что украинская армия также пытается отвлечь ВС РФ от продолжающегося успешного наступления в Донбассе, чтобы вынудить Россию начать переброску сил. Прорывов ВСУ, подчеркнул он, допускать нельзя, чтобы не срывать продвижения в новых регионах.

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Боец СВО рассказал, как ликвидировал отряд ВСУ и помог уничтожить танк
13 февраля 2025, 15:01

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Боец СВО написал командиру письмо для обоснования представления к награде. В нем он рассказал, как ликвидировал отряд боевиков ВСУ и помог уничтожить танк.
Как пишет RT, ознакомившееся с письмом бойца, все началось, когда он вынес раненого из-под минометного обстрела в зону эвакуации, а после вернулся на позицию. После недолгого затишья противник пустился в карусель: это когда едет и стреляет танк, отходит в сторону, сразу же за ним едет БТР и расстреливает из пулемета, и так по кругу.
«Вэсэушники, уверенные, что никого не осталось в танке и БТР, подъехали вплотную к лесополосе, где находился я, из БТР высадился десант в количестве восьми — десяти человек и направился вглубь нашей позиции. Я лежал в кустарнике, в голове была только одна мысль: как остановить врага и не попасть в плен», — приводят слова военного.
У российского бойца был лишь автомат, но стрелять по врагам было бессмысленно, так как все они были укомплектованы бронежилетами. Тогда он решил открыть огонь по незащищенным местам — по ногам.
«Я встал на колено и открыл стрельбу по ногам. Вэсэушников четверо-пятеро легло сразу, остальные бросились бежать в БТР, который рванул в обратном направлении. Танк стал разворачиваться и подорвался на мине, экипаж начал выпрыгивать, одного я подстрелил, после их бегства по позиции снова открыли огонь. Так как у меня более не осталось боекомплекта, я перешел на другую позицию», — пишет он.
Однако и на новой позиции все повторилось снова. Танк ВСУ и БМП Bradley устроили карусель, начали медленно продвигаться вперед. Боец выполз из своего укрытия и скорректировал гранатометчика на технику врага — в результате уверенного попадания танк был подбит, а Bradley уехал.

Спустя несколько минут начался шквальный артиллерийский обстрел, в котором российский боец получил множество тяжелых ранений.
«Был эвакуирован, получил 3-ю группу инвалидности. Несмотря на ранение, готов и дальше продолжать защищать интересы Российской Федерации от укронацистов», — резюмировал военный в письме.
Сейчас мужчина устроился на работу в школу — учителем физкультуры. Из-за тяжелых травм ног и плеча обратно на фронт его не берут. Документы на представление к награде поданы.

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Четыре брака, молодая жена и сложный путь к славе: как живет звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов
13 февраля 2025, 14:31

Виктор Логинов (фото: РИА Новости / Пелагия Тихонова)

13 февраля Виктор Логинов отмечает 50-летний юбилей. За свою карьеру он успел поработать шахтёром, спасателем, актёром театра и телеведущим, а затем стал известен широкой аудитории благодаря ролям в кино и сериалах. О его творческом пути и личной жизни расскажет «Радио 1».

Биография Виктора Логинова


Виктор Логинов появился на свет 13 февраля 1975 года в Кемерово в семье рабочих. Его старший брат Евгений, увлекавшийся спортом и книгами, был для него примером. Однако жизнь брата оборвалась трагически — в 37 лет он скончался от инсульта.

Родители Виктора трудились на оборонных заводах города: отец работал электриком на предприятии «Прогресс», а мать — аппаратчицей и начальницей смены. В интервью 2018 года в программе «Судьба человека» Логинов рассказал, что брак его родителей не был счастливым, и попытки сохранить семью привели обоих к алкогольной зависимости.

«Конечно, мы с братом пытались повлиять на родителей, вытаскивали их из этих мест, но это было бессмысленно. У них рушилась жизнь: отношения у родителей закончились», — рассказал актер.

Старший брат Виктора Логинова (фото: Instagram* / @loginov_victor)

С раннего возраста Виктор был активным и любознательным ребёнком. Он легко вовлекал друзей в разные авантюры, но при этом имел доброе сердце — часто приносил домой бездомных животных. Однако в тот период его родители все больше погружались в зависимость, и воспитание детей отошло на второй план.

В 90-е отец Логинова оказался в психиатрической больнице. Как рассказывал сам актёр, он уверял, что встретил инопланетян, а затем выпрыгнул из окна, сломав руку. Позже он вспоминал эту историю с юмором, а к 78 годам полностью отказался от спиртного.

Мать Виктора справиться с зависимостью так и не смогла. Сам Логинов признавался, что чувствует вину — будучи занятым работой, он уделял ей недостаточно внимания. Женщина скончалась в 52 года.

«Когда мне самому было 37 лет, а именно в этом возрасте умер брат, у меня как будто кто-то стоял за спиной. Это был очень тяжелый год, было ощущение, что может произойти нечто ужасное. Думаю, когда мне будет 52, ощущения окажутся такими же. Пожалуй, это единственное, о чём я жалею, что не смог сберечь близких», — признался Логинов.

Несмотря на трудное детство, Виктор всегда тянулся к творчеству. Он устраивал импровизированные спектакли для друзей и соседей, а когда в его школе открыли литературно-театральный класс, в котором оказалось много девочек, без раздумий решил туда поступить.

Виктор Логинов (фото: Instagram* / @loginov_victor)

Роль Гены Букина и всероссийская популярность


Виктор Логинов стал известен на всю страну благодаря роли Гены Букина в ситкоме «Счастливы вместе», который выходил на ТНТ с 2006 по 2013 год.

На кастинг он попал совершенно случайно. Изначально приглашение на пробы получила его знакомая Екатерина Петрова. Когда ей позвонили, она была в магазине, а телефон оставила без присмотра. Логинов, который обычно не отвечает на чужие звонки, в этот раз решил сделать исключение — подумал, что звонок может быть важным. Узнав, что идет набор в сериал, он не растерялся и напросился на кастинг.

В итоге Екатерина роль не получила, а вот Логинова утвердили. Чтобы соответствовать образу простоватого, но обаятельного продавца обуви, актер кардинально сменил имидж: сбрил длинные волосы, отрастил усы и полностью вжился в роль.

Виктор Логинов (фото: Instagram* / @loginov_victor)

«Вы знаете, я услышал такую фразу, которая меня пронзила до глубины души: "Если вы верите в случайности, значит, вы не верите в Бога". Не знаю, действительно ли случайности случаются случайно или тебя кто-то ведет за руку и не дает споткнуться, указывает дорогу. В самые отчаянные моменты жизни, когда, казалось бы, всё, свет выключен, бензин кончился, ложись и помирай, вдруг — раз! — и ты видишь свет в конце тоннеля», — отметил актер в программе «Судьба человека».

Отказаться от предложения было невозможно — к тому моменту Логинова уже уволили из Свердловского академического театра драмы за пропуск спектакля. В итоге сериал стал настоящим хитом, а Гена Букин — народным любимцем. В Екатеринбурге даже установили памятник его персонажу — бронзовую статую ростом два метра с туфлей в руке.

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Несмотря на такую популярность, сам Логинов не раз подчеркивал, что с Букиным у него мало общего — ни по взглядам на жизнь, ни по характеру.

«Я всегда говорил, что Гена — это, по сути, добрый человек. Он может быть неуклюжим, глуповатым порой, но в душе он искренний, переживает за свою семью, старается как может. Его простота, желание быть хорошим отцом и мужем — это, наверное, главные моменты, которые мне в нём нравятся. Конечно, он порой совершает глупости, но за этим всегда стоит желание помочь. Это, наверное, та черта, которая делает его живым и настоящим», — рассказал E1.RU Виктор.

Жизнь после завершения сериала


После завершения сериала Виктор Логинов столкнулся с трудностями. По его словам, образ Гены Букина стал для него своеобразной «клеткой» — режиссеры не видели его в других амплуа, и предложения о новых ролях практически не поступали. Чтобы оставаться в профессии, актер начал осваивать другие направления.

«Я не назову конкретные роли, но когда ты приходишь на кастинг и уже влюбился в персонажа, с режиссером полный контакт, тебе говорят «мы перезвоним» — и дальше полная тишина. Не звонит никто. Первое время я пытался узнавать. Да я уже не Гена, машу вать! Потом смирился», — рассказывал Логинов в интервью Карену Адамаяну.

Несмотря на стереотипное восприятие, Логинов продолжил сниматься в кино и сериалах. Его можно увидеть в таких проектах, как «Дружба народов» (16 ), «Девочки не сдаются» (16 ), «Подкидыш» (18 ) и «Почка» (18 ).

Виктор Логинов (фото: Instagram* / @loginov_victor)

Широкую известность ему также принесло шоу «Интуиция» на ТНТ. Однако в пандемию Логинов, как и многие артисты, столкнулся с финансовыми трудностями: остался без работы, получил государственную выплату и даже выставил на продажу дом в Тульской области.

Со временем ситуация наладилась. Сегодня Логинов активно играет в театре, участвуя в постановках «Хитрец по найму», «Дублер» и «Мужчины по графику». Кроме того, он преподавал в ГИТИСе, вел различные развлекательные шоу, а также попробовал себя в жанре стендапа, но в итоге решил, что это не его формат.

Личная жизнь Виктора Логинова


Первой женой Виктора Логинова стала Наталья, которая была старше его на 11 лет. Они познакомились на Сахалине, поженились и переехали в Санкт-Петербург. В 1994 году у них родилась дочь Аня, а сына Натальи от первого брака Виктор усыновил. Однако после возвращения в Кемерово брак распался.

Вторую супругу, актрису Снежану Морозову, он встретил в Екатеринбурге. Их роман развивался стремительно — через девять месяцев после знакомства они поженились, а в 2002 году у них родился сын Дима.

Третья жена, Ольга, работала ассистентом продюсера на кастинге «Счастливы вместе». Они быстро съехались, а позже стали родителями двоих сыновей — Саши и Ивана. Пара официально расписалась только после рождения второго ребенка, но в 2019 году брак распался.

В 2020 году Логинов снова женился — его избранницей стала 21-летняя актриса Мария Гуськова.

Виктор Логинов с супругой (фото: Instagram* / @loginov_victor)

В каких ещё проектах участвовал Логинов


Помимо культового ситкома, Виктор Логинов сыграл в комедиях «Золотая теща» и «Шматко, или Ё-моё», детективах «Богини правосудия» и «Убить дрозда», а также в мелодраме «Влюбленные женщины». Он активно пробовал себя на телевидении, ведя такие программы, как «Интуиция», «Ешь и худей» и «Кулинарный поединок».

В 2024 году на экраны вышли сериалы «Вера» и «Морозко» с его участием. В ближайшее время зрители смогут увидеть Логинова в фильмах «Царевна-лягушка», «Герои анекдотов» и «Заполярная звезда».

Однако главным событием для актера стало возвращение в образ Гены Букина в продолжении ситкома — «Букины». Новый сезон, вышедший в декабре 2023 года, показал, как изменились персонажи спустя 10 лет. Помимо актерской работы, Логинов также выступил креативным продюсером проекта.

Виктор Логинов про Украину


В 2014 году в интервью украинским журналистам Виктор Логинов признался, что его огорчает напряженная обстановка в стране и ухудшение отношений с Россией.

«У меня на Украине миллион знакомых, я понимаю ваш язык. Есть друзья и на Западной Украине. Считаю, если люди поворачиваются друг к другу, они обязательно найдут общий язык. Не хочу рассуждать на политические темы, но то, что сейчас происходит на Украине, меня очень расстраивает. Как и отношение России к вашей замечательной стране. Знайте, что я очень люблю Украину, а себя теперь называю не русским, а сибиряком. Это люди совершенно иной закваски», — сказал он.
В 2020 году актер оказался в базе данных сайта «Миротворец» из-за визита в Крым после 2014 года. Однако сам Логинов утверждал, что не посещал полуостров.

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