Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Если разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся, но его детали до сих не озвучены, значит Белый дом не смог пока что предложить Кремлю подходящий вариант урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил политолог Григорий Савельев. При этом, по его мнению, Трамп все же снимет Киев с американской довольствия.
Савельев добавил, что Трамп откажется от поддержки Украины, так как не сможет победить Россию, а значит не заработает политических очков.
В то же время в Госдуме прокомментировали заявление Владимира Зеленского о том, что Киев собирается обменивать захваченные в Курской области территории на земли, контролируемые ВС РФ в зоне СВО. В беседе с RT депутат Дмитрий Белик назвал главу киевского режима нелегитимным персонажем, который утерял не только свои президентские полномочия, но и способность адекватно мыслить.
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«Второе: если разговор Путина и Трампа состоялся, но ни тот, ни другой не сообщают подробностей, значит, договоренности пока достичь не удалось. Трамп не смог предложить Путину вариант, который бы его устроил. Третье: украинский конфликт продолжится. Европейские лидеры будут вынуждены и дальше помогать Зеленскому, потому что три года обещали избирателю, что Россию вот-вот победят», — приводит «Вечерняя Москва» слова эксперта.
В то же время в Госдуме прокомментировали заявление Владимира Зеленского о том, что Киев собирается обменивать захваченные в Курской области территории на земли, контролируемые ВС РФ в зоне СВО. В беседе с RT депутат Дмитрий Белик назвал главу киевского режима нелегитимным персонажем, который утерял не только свои президентские полномочия, но и способность адекватно мыслить.
«Методы ультиматумов и манипуляций с Россией не проходят. Воинственные запросы Зеленского рассыпаются о реальное положение дел на фронтах, поэтому он прибегает к откровенному шантажу. Но когда речь идет о территориях и судьбах находящихся на них людей, шантажу не может быть места», — подчеркнул парламентарий.Читайте также:
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Данил Пономарев