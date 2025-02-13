Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)
Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать обмен своими территориями с Украиной, все вражеские соединения будут изгнаны из Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о готовности обменять захваченные ВСУ территорий в Курской области.
«Это невозможно. <…> Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории. Все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны», — приводят argumenti.ru слова представителя Кремля.Тем временем жители освобожденного Артемовска (Бахмута) рассказали, какой была их жизнь до того, как пришли ВС РФ. В беседе с RT местные подчеркнули, что самым страшным периодом для них было время, когда в город пришли спецподразделения украинской полиции «Белые ангелы», которые вели охоту на детей.
«Соседка-пенсионерка жила с внуком и дочкой. Когда ВСУ с этими «Белыми» пришли за ребенком, бабушка стала его защищать. За это ей сломали грудную клетку, а матери мальчика вэсэушник прикладом сломал челюсть и выбил зубы», — вспоминает бежавшая от украинских обстрелов Вероника.Читайте также:
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