Американист раскрыл, что могло бы ускорить переговоры России и США

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Смягчение западных санкций и возвращение российских замороженных активов ускорили бы переговорный процесс между Россией и США. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, команда президента США Дональда Трампа способна перезагрузить российско-американские отношения, несмотря на возмущение Европы.
«Переговорные позиции США и России пока сильно расходятся. В теории мы можем прийти к смягчению санкций, возвращению российских активов. Это было бы серьезным жестом со стороны западных стран, который бы позволил ускорить переговорный процесс», — поделился эксперт в беседе с RT.В свою очередь политолог Александр Асафов заявил, что на сегодняшний день сложно делать содержательные прогнозы по переговорам, так как риторика Соединенных Штатов часто получается противоречивой. В разговоре с Общественной Службой Новостей аналитик подчеркнул, что любые договоренности должны учитывать реалии на земле.
«В нынешней ситуации никаких содержательных прогнозов быть не может, потому что риторика того же самого расходится сама с собой. Иногда мы слышим голоса новой администрации Соединенных Штатов, их президента о том, что вроде бы эта реальность ощущается. Но, честно говоря, мне кажется, пока рано говорить о какой-либо содержательности и конкретных контурах возможных дат, встреч, переговоров и так далее», — считает Асафов.Читайте также:
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