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Американист раскрыл, что могло бы ускорить переговоры России и США

Дудаков: смягчение санкций и возврат активов ускорили бы переговоры России и США
Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Смягчение западных санкций и возвращение российских замороженных активов ускорили бы переговорный процесс между Россией и США. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, команда президента США Дональда Трампа способна перезагрузить российско-американские отношения, несмотря на возмущение Европы.
«Переговорные позиции США и России пока сильно расходятся. В теории мы можем прийти к смягчению санкций, возвращению российских активов. Это было бы серьезным жестом со стороны западных стран, который бы позволил ускорить переговорный процесс», — поделился эксперт в беседе с RT.
В свою очередь политолог Александр Асафов заявил, что на сегодняшний день сложно делать содержательные прогнозы по переговорам, так как риторика Соединенных Штатов часто получается противоречивой. В разговоре с Общественной Службой Новостей аналитик подчеркнул, что любые договоренности должны учитывать реалии на земле.


«В нынешней ситуации никаких содержательных прогнозов быть не может, потому что риторика того же самого расходится сама с собой. Иногда мы слышим голоса новой администрации Соединенных Штатов, их президента о том, что вроде бы эта реальность ощущается. Но, честно говоря, мне кажется, пока рано говорить о какой-либо содержательности и конкретных контурах возможных дат, встреч, переговоров и так далее», — считает Асафов.
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Названы условия, на которые не готова идти Россия в переговорах с США
Политолог Светов: Россия откажется от условий перемирия по корейскому сценарию
14 февраля 2025, 20:32

Фото: istockphoto/vchal

Россия в переговорах с США по украинскому конфликту откажется от условий перемирия по корейскому сценарию. Об этом заявил политолог Юрий Светов. По его мнению, Москва также откажется от ввода миротворческого контингента.
«Я думаю, что Россия не остановится на тех условиях перемирия, которые предлагаются по корейскому варианту, никогда не даст согласия на ввод так называемых миротворческих войск – сегодня они миротворцы, а завтра воюющая часть. Стратегия у Трампа такая – то, что наше мы заберем, то, что ваше, мы об этом еще поторгуемся. Ведь разговоры о редкоземельных металлах начались еще в 2023 году, и начались при Байдене, а Трамп продолжает линию этих разговоров», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Вместе с тем лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал переговоры президентов России и США важным сдвигом в двусторонних отношениях. В разговоре с RT глава фракции отметил, что в обозримом будущем сотрудничество двух держав больше не будет находиться «на нулевой отметке».
«Однополярный миропорядок, где все решения за кого бы то ни было принимались бы в Вашингтоне, — это та самая деструктивная система координат, которая вела к росту мировой энтропии и к глобальному противостоянию. К третьей мировой. Больше это не повторится. Точка невозврата пройдена», — подчеркнул Слуцкий.
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Зеленский отказался подписывать мирный договор в Мюнхене из-за «исторических параллелей»
Зеленский не подписал мирный договор в Мюнхене из-за «исторических параллелей»
14 февраля 2025, 20:22

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Просроченный президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать мирное соглашение в Мюнхене. Своё решение не визировать подписью документ он мотивировал не слишком приятными «историческими параллелями».
Аргументы главы киевского режима процитировали многие украинские СМИ.

«Это Мюнхен. Мы помним, что здесь подписывали в прошлом. Я такое не повторяю», — подчеркнул Зеленский.

По всей видимости, актёр и по совместительству глава пока ещё государства провёл аналогию с Мюнхенским соглашением 1938 года, когда Великобритания, Италия и Франция санкционировали аннексию нацистской Германией Судетской области, принадлежавшей теперь уже не существующей стране Чехословакии. Этот шаг был предпринят для того, чтобы избежать большой войны и стал символом умиротворения агрессора, которое может только отсрочить крупный конфликт.

Во время Мюнхенской конференции Зеленский также заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным «с позиции силы».

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#зеленский
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Стало известно, стоит ли ждать от Зеленского новую провокацию сродни Буче
Военэксперт Матвийчук: Трамп не простит Зеленскому новую провокацию сродни Буче
14 февраля 2025, 20:19

Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп не простит Владимиру Зеленскому новую провокацию, которая будет сродни событиям в Буче. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, сейчас глава киевского режима пытается переориентироваться на Европу, что является вызовом в сторону Трампа.
«Я думаю, в ближайшее время мы увидим нечто другое. Недавний налет из 80 БПЛА на Россию — это вызов уже не нам, а Трампу, который заявил об изменении политики США в отношении Украины. Провокаций, подобным Буче, не будет, я уверен», — считает эксперт.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным при одном условии — после того, как будет разработан общий план по урегулированию украинского конфликта с президентом США Дональдом Трампом и с руководствами стран Европы.

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#всу
#удар
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В Казахстане начали обсуждать закон об иноагентах на фоне новостей о USAID
14 февраля 2025, 20:03

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Депутат парламента Казахстана Ирина Смирнова предложила обсудить принятие в стране закона об иностранных агентах на фоне новостей об американском агентстве USAID. Она заявила, что казахстанцы не хотят быть заложниками чужих игр, которые навязывают чуждые им ценности.
«В Народной партии Казахстана напомнили, что сейчас в стране действуют около 200 НПО, получающих иностранное финансирование, при этом 70% средств поступают из США. Вспомнили там и о деятельности USAID в стране», — отмечает Pravda.Ru.
В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что USAID причастно к разработке биологического оружия на Украине.
«Дипломат отметила, что пришедший недавно из США комментарий о вовлечении USAID в финансирование разработок биологического оружия подтверждает обоснованность претензий России в связи с американской военно-биологической активностью в непосредственной близости от территории РФ», — пишут argumenti.ru.
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#дипломат
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«Воины не умирают»: Сергей Зверев рассказал о гибели родственника на СВО
14 февраля 2025, 20:00

Сергей Зверев (Фото: Инстаграм* @zverevsuperstar)

61-летний стилист Сергей Зверев столкнулся с ужасным. Племянник артиста Андрей погиб в зоне спецоперации. О случившемся Сергею рассказала сестра.
Зверев плакал, когда говорил о гибели племянника. Стилист уточнил, что родные очень переживали за отправившегося на фронт Андрея. Сергей назвал его патриотом, отметив, что за него постоянно молилась вся семья.

Как только Зверев узнал об уходе племянника из жизни, он сразу отправился в храм и заказал панихиду.

«Страшное горе. Мы всегда его будем помнить. Воины не умирают, они живут вечно», — поделился Зверев с mk.ru.

В декабре 2022 года три племянника стилиста отправились в зону проведения спецоперации. Зверев тогда подчеркивал, что очень ценит отвагу всех мужчин, которые сейчас защищают Россию.

Ранее экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева сообщила, что в Курской области в ходе боевых действий погиб ее бывший жених Антон Коротков.

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