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Не успели президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудить урегулирование конфликта на Украине, как Киев устроил провокацию на ЧАЭС — ударил по крыше саркофага над четвертым энергоблоком. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с RT.
По его словам, режим Зеленского использовал удобный повод — открытие Мюнхенской конференции по безопасности, в чем ему могли помочь британцы.
Глава фракции подчеркнул, что Россия продолжит и дальше громить противника на всех фронтах, в том числе на информационном.
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«Для Лондона, Брюсселя и остальных русофобов наступают тяжелые времена — их политика по изоляции и демонизации России терпит крах, а наши успехи на поле очевидны и вызывают у них шок. Да еще и США резко меняют свой курс. Все, что коллективной «англичанке» остается, — это подло и жестоко гадить», — считает Миронов.
Глава фракции подчеркнул, что Россия продолжит и дальше громить противника на всех фронтах, в том числе на информационном.
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Данил Пономарев