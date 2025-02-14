В Госдуме назвали провокацией удар по крыше саркофага ЧАЭС

Не успели президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудить урегулирование конфликта на Украине, как Киев устроил провокацию на ЧАЭС — ударил по крыше саркофага над четвертым энергоблоком. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с RT.