Американист рассказал, когда ждать «прорыва» в переговорах по Украине

22 декабря 2025, 16:28

Американист Дудаков: перспективы прорыва по Украине переносятся на 2026 год

Фото: iStock/sb2010

Все перспективы мирного решения конфликта сдвигаются на 2026 год. Так считает американист Малек Дудаков.





Напомним, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев 20 и 21 декабря принимал участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине с американской стороной в Майами. После встречи он сообщил, что следующая встреча состоится в Москве.





«Скорее всего, в следующем году действительно мы, может быть, увидим очередной визит Стива Уиткоффа и, может быть, Кушнера в Россию. Очевидно, что, опять же, какие-то перспективы прорыва на таком переговорном треке российско-американском, они тоже сдвигаются вправо постепенно на 2026 год», — отметил Дудаков в беседе с «Газетой.Ru».

«Украинцы, что вполне понятно, рассматривают это как серьезную проблему безопасности», — приводит издание слова Вэнса.