Американист рассказал, когда ждать «прорыва» в переговорах по Украине
Американист Дудаков: перспективы прорыва по Украине переносятся на 2026 год
Все перспективы мирного решения конфликта сдвигаются на 2026 год. Так считает американист Малек Дудаков.
Напомним, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев 20 и 21 декабря принимал участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине с американской стороной в Майами. После встречи он сообщил, что следующая встреча состоится в Москве.
«Скорее всего, в следующем году действительно мы, может быть, увидим очередной визит Стива Уиткоффа и, может быть, Кушнера в Россию. Очевидно, что, опять же, какие-то перспективы прорыва на таком переговорном треке российско-американском, они тоже сдвигаются вправо постепенно на 2026 год», — отметил Дудаков в беседе с «Газетой.Ru».
По его мнению, президент США Дональда Трампа не смог добиться добиться положительного результата по урегулированию конфликта до конца 2025 года, поскольку Вашингтон никак не может договориться с Киевом и Брюсселем.
Дудаков назвал встречу представителей России и США в Майами «сверкой часов» после проведения американо-украинских переговоров.
Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью UnHerd заявил, что киевские власти понимают неизбежность утраты контроля над оставшейся частью территории ДНР, пишет «Москва 24».
«Украинцы, что вполне понятно, рассматривают это как серьезную проблему безопасности», — приводит издание слова Вэнса.
Он добавил, что в вопросе урегулирования удалось достичь заметный прогресс, который заключается в открытом обсуждении всех тем, в том числе статус русскоязычных на Украине и контроль над Запорожской АЭС.