26 июня 2026, 01:43

Политолог Дудаков: Вашингтон не смог надавить на Киев по соглашению на Аляске

Фото: iStock/sb2010

США пытаются прикрыть свой провал, поскольку Вашингтон не смог надавить на Киев для мирного решения кризиса на Украине. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков.





Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на саммите США и России на Аляске были только предложения по украинскому урегулированию. Никаких соглашений, по его словам, там не достигалось. Тем не менее он добавил, что американский президент Дональд Трамп готов сыграть любую конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине, пишут argumenti.ru.





«Трамп и Белый дом готовы выступить вперед и сыграть конструктивную роль, если могут сыграть роль в сближении России и Украины и прекращении войны», — приводит издание слова Рубио.

«Как мы знаем, в рамках тех соглашений американцы взяли на себя обязательства де-факто надавить на европейскую партию войны и украинских лоббистов и заставить Киев, во-первых, вывести ВСУ с Донбасса и, во-вторых, признать свои территориальные потери. Этого не случилось», — отметил политолог.