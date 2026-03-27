«Остался один флакон»: В РФ сравнили «Дух Анкориджа» с дорогим парфюмом
Политолог Заббаров: Диалог РФ и США по Украине поставлен на вынужденную паузу
Переговорный процесс между Россией и США по украинскому конфликту находится в состоянии вынужденной паузы. Так считает заместитель руководителя департамента политических проектов КГ «Полилог», кандидат политических наук Артур Заббаров.
По его словам, Вашингтон сейчас все внимание уделяет конфликту на Ближнем Востоке, а украинский вопрос пока находится в режиме ожидания. Конфликтующие стороны так и не согласовали параметры урегулирования и продолжают удерживать свои позиции в расчете на изменения на фронте и в международной конфигурации.
«"Дух Анкориджа" напоминает дорогой парфюм, который распылили в августе 2025, но сейчас от него остался лишь красивый флакон. В экспертных кругах гуляет конспирологическая версия, что Анкоридж был не прологом к миру, а дымовой завесой. Пока все смотрели на рукопожатия в Аляске, США готовили операцию на Ближнем Востоке», — отметил Заббаров в разговоре с RuNews24.ru.
Говоря о дальнейшем развитии ситуации вокруг украинского конфликта, эксперт отметил, что предполагает три сценария, самый вероятный из которых будет заключаться в продолжении конфликта с периодическими «вбросами» о переговорах без реального содержания.
Однако он не исключил, что при изменении военной или внутриполитической ситуации может возникнуть реальный шанс на диалог. Последним сценарием, по словам Заббарова, является эскалация конфликта с последующим вынужденным выходом на переговоры уже в более жесткой позиции.