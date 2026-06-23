23 июня 2026, 16:08

Политолог Шеслер: Анкоридж стал элементом обмана Запада против России

Фото: iStock/wildpixel

Президент США Дональд Трамп стал инструментом для обмана России в руках Запада. Такое мнение выразила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.





Напомним, 23 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности России возобновить диалог с Киевом в любое время и с той точки, на которой он был прерван, пишут argumenti.ru.





«События вокруг украинского конфликта, как круги по воде, — расходятся все шире и шире, уже охватили всю Европу и не только», — приводит издание слова Лаврова.

«Что касается Запада, то для него это привычная ситуация, в рамках которой деловой разговор практически прикрывает намерения обмануть партнера. В итоге Трамп стал одним из инструментов, с помощью которых Запад пытается в очередной раз обмануть Россию», — отметила эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.