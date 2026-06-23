«Инструмент обмана»: политолог считает, что процесс Анкориджа оказался в тупике
Политолог Шеслер: Анкоридж стал элементом обмана Запада против России
Президент США Дональд Трамп стал инструментом для обмана России в руках Запада. Такое мнение выразила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
Напомним, 23 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности России возобновить диалог с Киевом в любое время и с той точки, на которой он был прерван, пишут argumenti.ru.
«События вокруг украинского конфликта, как круги по воде, — расходятся все шире и шире, уже охватили всю Европу и не только», — приводит издание слова Лаврова.
Министр также выразил надежду на то, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не была задумана для того, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима.
По словам Шеслер, в Кремле уже хорошо понимают, что процесс Анкориджа оказался в тупике. Однако она считает, что у Трампа не было прямого намерения обмануть российскую сторону.
«Что касается Запада, то для него это привычная ситуация, в рамках которой деловой разговор практически прикрывает намерения обмануть партнера. В итоге Трамп стал одним из инструментов, с помощью которых Запад пытается в очередной раз обмануть Россию», — отметила эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Она добавила, что президент США вряд ли глубоко осмысливал переговорный процесс, начатый в Анкоридже, поскольку не является стратегом и не мыслит геополитическими понятиями, заключила Шеслер.