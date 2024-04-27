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Способов обнаружить истребители F-16 существует великое множество, а российские военные на Украине используют современную высококлассную технику. Об этом заявила бывшая лётчица ВМС США Брин Таннехилл.
Таким образом она прокомментировала планируемую поставку Киеву американских истребителей. Она также отметила, что противники США на Ближнем Востоке, против которых ранее использовались эти самолёты, не обладали таким уровнем подготовки и технической оснащённости, как Вооружённые силы РФ.
Первыми предоставить Украине истребители-бомбардировщики F-16 согласились Нидерланды и Дания. Соединённые Штаты подтвердили, что Киев получит американские боевые самолёты от третьих стран после того, как будет полностью завершена подготовка украинских лётчиков.
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Александр Бойцов