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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что американская РСЗО HIMARS является убийцей мирных жителей Лисичанска.
Также Симоньян напомнила о вечных гуманистических ценностях, которые некогда провозгласили сами США. Она вспомнила американскую писательницу Гарриет Бичер-Стоу, написавшую книгу «Хижина дяди Тома», которая привела к войне, завершившей рабство. Президента США Авраама Линкольна, который собственно и положил конец рабству. А также Мартина Лютера Кинга, который мечтал о том, чтобы его народ и раса больше не унижались в Америке.
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Анастасия Чинкова