МЧС завершило поисковую операцию на месте обрушения пекарни в Лисичанске

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
В Лисичанске ЛНР сотрудники МЧС завершили поисково-спасательную операцию на месте обрушения пекарни после обстрела ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что поиски велись всю ночь и продолжались до вечера воскресенья. Из-под завалов живыми удалось извлечь десять мирных жителей.
Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска нанесли удар по зданию пекарни в Лисичанске. В результате обстрела погибли 28 человек, 10 – ранены.
Первый зампред правительства ЛНР Юрий Говтвин заявил, что действия ВСУ – не что иное, как спланированный террористический акт, направленный против мирного населения.
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Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска нанесли удар по зданию пекарни в Лисичанске. В результате обстрела погибли 28 человек, 10 – ранены.
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Анастасия Чинкова