МЧС: Количество жертв ВСУ в Лисичанске выросло до 28, среди них один ребёнок

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Число жертв трагедии в Лисичанске выросло до 28 человек. Среди погибших есть один ребёнок.
На данный момент спасатели смогли извлечь из-под развалин и обломков десять человек, оставшихся в живых. Им оказывается медицинская помощь. К сожалению, 28 человек, среди которых один ребёнок, погибли. Накануне, 3 февраля, украинские террористы нанесли по зданию пекарни в Лисичанске удар с использованием РСЗО HIMARS. По предварительным данным, под обломками могло оказаться до 40 человек.
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Александр Бойцов