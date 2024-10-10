Американский актер и режиссер Стивен Сигал посетил пленных членов батальона «Азов*» (организация признана террористической и запрещена в России) в колонии в поселке Еленовка под Донецком.
Кадры визита были опубликованы «Вестями». Сигал осмотрел изолятор и пообщался с украинскими военнопленными. Один из пленных отметил, что условия содержания вполне приемлемы.
Актер спросил, хочет ли пленный вернуться домой, на что тот ответил, что мечтает об этом. Ранее Сигал анонсировал документальный фильм о событиях в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, в котором, по его словам, будут представлены доказательства того, что спецоперация не является «вторжением», как утверждают западные страны.
Напомним, что летом 2022 года следственный изолятор в Еленовке был обстрелян ВСУ с помощью системы HIMARS.
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*Организация признана террористической и запрещена в России.
«К нам относятся достаточно хорошо, не на что жаловаться», — сказал он.
Актер спросил, хочет ли пленный вернуться домой, на что тот ответил, что мечтает об этом. Ранее Сигал анонсировал документальный фильм о событиях в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, в котором, по его словам, будут представлены доказательства того, что спецоперация не является «вторжением», как утверждают западные страны.
Напомним, что летом 2022 года следственный изолятор в Еленовке был обстрелян ВСУ с помощью системы HIMARS.
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*Организация признана террористической и запрещена в России.
Елена Перлова