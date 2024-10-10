Массированная атака ВСУ на юг России: что известно к этому часу

Фото: Минобороны РФ
В южных регионах России, включая Ростовскую, Курскую и Волгоградскую области, а также Кубань, зафиксированы массированные атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Под Ейском произошла серия взрывов на складах, что вызвало масштабный пожар. По информации местных ресурсов, огонь охватил площадь в 1600 квадратных метров. Пожар был ликвидирован к 0:40, однако связь между взрывами и прибытием БПЛА пока не установлена.
Кроме того, в районе Азова наблюдается едкий дым, причина которого также не известна. Специалисты продолжают разбираться с последствиями данных инцидентов и уточняют информацию о возможных повреждениях и пострадавших.
Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о освобождении двух населенных пунктов в Курской области. Однако названия этих пунктов не уточняются. Полк «Ахмат-Чечня» взял крупный опорный пункт, уничтожив около 40 бойцов ВСУ, отметил он.
Читайте также:
Бывший советник Пентагона предсказал конец Украины
Пентагон назвал всего одну причину, почему удары ВСУ вглубь России запрещены
Зеленский толкает мир к войне? В Крыму озвучили опасные последствия его плана
Кроме того, в районе Азова наблюдается едкий дым, причина которого также не известна. Специалисты продолжают разбираться с последствиями данных инцидентов и уточняют информацию о возможных повреждениях и пострадавших.
Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о освобождении двух населенных пунктов в Курской области. Однако названия этих пунктов не уточняются. Полк «Ахмат-Чечня» взял крупный опорный пункт, уничтожив около 40 бойцов ВСУ, отметил он.
Читайте также:
Бывший советник Пентагона предсказал конец Украины
Пентагон назвал всего одну причину, почему удары ВСУ вглубь России запрещены
Зеленский толкает мир к войне? В Крыму озвучили опасные последствия его плана
Елена Перлова