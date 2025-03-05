Американские чиновники тайно уговаривали Зеленского помириться с Трампом

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Американские чиновники из администрации президента США Дональда Трампа тайно связывались с Владимиром Зеленским после его спора с американским лидером и убеждали наладить отношения с ним. Такие данные приводит телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.
«Высокопоставленные чиновники (администрации — ред.) Трампа вели тайные переговоры с Зеленским и его командой. Они подчеркнули значимость оперативной стабилизации отношений с Белым домом и призвали украинцев вернуть переговоры в нужное русло перед речью Трампа перед конгрессом», — сообщил телеканал.
Уточняется, что одним из тех, кто связался с Зеленским, был советник президента Трампа по Украине Кит Келлог. По данным канала, именно после этого разговора глава киевского режима опубликовал пост в соцсети Х, где заявил о своем желании продолжить сотрудничество с США . Также он выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме. При этом извинений от Зеленского так и не последовало.
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