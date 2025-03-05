В России заявили о капитуляции Зеленского

Владимир Зеленский
Президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу США зафиксировал капитуляцию Владимира Зеленского, уничтожив его сразу на трех уровнях. Об этом написал российский политолог Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале.
По его словам, Трампу понадобилось меньше недели, чтобы уничтожить Зеленского на политическом и информационном уровнях. Чеснаков привел сразу три признака капитуляции Зеленского перед США: личный, ресурсный и политический.
Так, в обращении к конгрессу, Трамп рассказал о письме Зеленского, демонстрируя, что тот признал поражение не только публично, но и в частном порядке.
Кроме того, Трамп отметил, что Киев согласен подписать договор по редкоземельным металлам в любой момент, удобный для Вашингтона. Выходит, что теперь Украина должна будет уговаривать Штаты взять свои ресурсы, отмечает эксперт. При этом он не исключил того, что условия этой сделки будут вновь ужесточены.
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Так, в обращении к конгрессу, Трамп рассказал о письме Зеленского, демонстрируя, что тот признал поражение не только публично, но и в частном порядке.
Кроме того, Трамп отметил, что Киев согласен подписать договор по редкоземельным металлам в любой момент, удобный для Вашингтона. Выходит, что теперь Украина должна будет уговаривать Штаты взять свои ресурсы, отмечает эксперт. При этом он не исключил того, что условия этой сделки будут вновь ужесточены.
«По мирному треку также фиксируется жесткая позиция. Приостановка поставок американского вооружения Украине менее чем за сутки привела к тотальной панике в Киеве. Это демонстрация того, что у Вашингтона есть серьезный рычаг давления на Зеленского, и его будут использовать и далее», — заключил Чеснаков.
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Элина Позднякова