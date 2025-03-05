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В России заявили о капитуляции Зеленского

Политолог Чеснаков: Трамп зафиксировал капитуляцию Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу США зафиксировал капитуляцию Владимира Зеленского, уничтожив его сразу на трех уровнях. Об этом написал российский политолог Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале.
По его словам, Трампу понадобилось меньше недели, чтобы уничтожить Зеленского на политическом и информационном уровнях. Чеснаков привел сразу три признака капитуляции Зеленского перед США: личный, ресурсный и политический.
В Киеве заявили, что Зеленский не писал писем Трампу
В Киеве заявили, что Зеленский не писал писем Трампу
Так, в обращении к конгрессу, Трамп рассказал о письме Зеленского, демонстрируя, что тот признал поражение не только публично, но и в частном порядке.

Кроме того, Трамп отметил, что Киев согласен подписать договор по редкоземельным металлам в любой момент, удобный для Вашингтона. Выходит, что теперь Украина должна будет уговаривать Штаты взять свои ресурсы, отмечает эксперт. При этом он не исключил того, что условия этой сделки будут вновь ужесточены.

«По мирному треку также фиксируется жесткая позиция. Приостановка поставок американского вооружения Украине менее чем за сутки привела к тотальной панике в Киеве. Это демонстрация того, что у Вашингтона есть серьезный рычаг давления на Зеленского, и его будут использовать и далее», — заключил Чеснаков.

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#трамп
В Киеве заявили, что Зеленский не писал писем Трампу
05 марта 2025, 11:40

Владимир Зеленский

Говоря о письме Владимира Зеленского, президент США Дональд Трамп имел в виду его публикацию в соцсети Х, сообщил пресс-секретарь главы киевского режима Сергей Никифоров, его слова приводят украинские СМИ.
4 марта Зеленский опубликовал пост, в котором заявил о своем желании продолжить сотрудничество с США . Также он выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме. При этом извинений от Зеленского так и не последовало.

«Ни одного письма от Зеленского не было, Трамп говорил о посте в соцсети», — заявил Никифоров.
Эту информацию подтвердила и посол Киева в Вашингтоне Оксана Маркарова.

«В очень сложной ситуации все же двигаемся вперед, развиваем отношения и продвигаем наши приоритеты. Сообщение нашего президента зачитал в своем обращении к нации президент Дональд Трамп и сказал: «Я ценю, что он написал это письмо"», — написала Маркарова в соцсети.

Ранее Трамп заявил, что получил письмо от Владимира Зеленского, который заверил о своей готовности сесть за стол переговоров для установления мира на Украине.

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#зеленский
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«Тихо утилизируют»: Политолог раскрыл планы Трампа по Украине
Политолог Мартынов: Зеленский становится никому не нужен
05 марта 2025, 11:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

4 марта президент США Дональд Трамп дал распоряжение временно приостановить военную помощь Украине. По словам представителя Белого Дома, военная помощь останется замороженной до тех пор, пока украинская сторона не продемонстрирует готовность к мирным переговорам.
Политолог, доцент финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов в беседе с «Радио 1» заявил, что остановка военной помощи со стороны США — предсказуемая история, с учетом хамства Владимира Зеленского.

«Я предполагаю, что приблизительно в этом направлении Трамп думает последние полтора месяца, которые находится у власти. Он как бизнесмен явно думает о деньгах и об убытках, стараясь их сократить», — прокомментировал эксперт.

По его мнению, Дональд Трамп сумеет договориться с Россией и Владимиром Путиным о временной приостановке боевых действий на время проведения электоральных процедур на оставшейся территории Украины, в результате чего появится некий новый легитимный глава государства, который займется переговорами.

«Другой вопрос — что делать с этим бомжом Зеленским, который явно демонстрирует недоговороспособность. Я думаю, что его тихо утилизируют, судя по тому, как он себя ведет и каким бременем становится уже и для своих союзников в глобалистском интернационале», — сказал политолог.

Он добавил, что про отказ по редкоземельным металлам ходят разные версии, включая ту, что Зеленский хотел в «свойственной себе мошеннической манере продать недры Трампу».

«Для Трампа это неприемлемо. Это ставит крест на любых личных коммуникациях. Зеленский становится никому не нужен. То есть совсем никому. Ни внутри оставшейся Украины, ни снаружи», — отметил Мартынов.

В завершении беседы он подчеркнул возможность возобновления военной помощи Украине со стороны США при условии получения прибыли.

«Если это ведет к прибыли, то почему нет? Если это ведет к убыткам, то не годится. Вот и вся логика Трампа. Там нет никаких эмоций, рефлексий и так далее. Трамп отличается от всех своих предшественников только таким жестким капиталистическим подходом. Деньги-товар-деньги», — завершил собеседник.

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«План раздора»: Украина хочет рассорить США, РФ и Китай
Рогов: офис Зеленского разрабатывает план раздора между США, РФ и Китаем
05 марта 2025, 11:21

Фото: iStock/Silent_GOS

Офис Владимира Зеленского разрабатывает «план раздора», чтобы попытаться вбить клин между США, Россией и Китаем. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«Источники из окружения Зеленского сообщают, что в его офисе приступили к разработке так называемого "плана раздора", целью которого является попытка посеять противоречия и вбить клин между Россией, США и Китаем», — сказал Рогов.

По его словам, Зеленский с командой напоминают загнанную в угол «стаю нацистских крыс», которые хотят напоследок «искусать всех», кто находится рядом.

Также Рогов добавил, что украинское руководство начало искать контакты с Китаем, демонстрируя готовность к выполнению желаний Пекина.

При этом он отметил, что разрабатывает этот план глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Однако Рогов назвал подобную тактику жалкой попыткой плести интриги, подчеркнув, что Пекин никогда не действовал против России.

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Венгрия может сорвать предстоящий саммит по Украине
Politico: в ЕС опасаются срыва предстоящего саммита по Украине из-за Венгрии
05 марта 2025, 10:57

Фото: iStock/artJazz

В ЕС опасаются срыва саммита по Украине из-за Венгрии, который пройдет 6 марта в Брюсселе. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
«В то время как наспех запланированный на четверг саммит всего через несколько дней после менее формальных встреч в Париже и Лондоне сигнализирует о намерении представить решения, дипломаты уже готовятся к тому, что ряд лидеров, возглавляемых венгерским (премьером — ред.) Виктором Орбаном, пустят все под откос», — говорится в статье.

В черновом варианте итогового заявления говорится о продолжении предоставления Украине регулярной помощи, однако собеседники издания сообщили, что Венгрия на это не согласится.

Накануне Орбан заявил, что на саммите странам ЕС необходимо договариваться о собственной безопасности, а не о помощи Украине.

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#венгрия
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«Северный ветер»: ВСУ пытаются усилить группировку в Курской области
05 марта 2025, 10:41

Фото: istockphoto/IherPhoto

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебрасывает дополнительные резервы в Курскую область. Тем самым противник пытается усилить группировку войск на территории российского региона.
Об этом сообщается в публикации связанного с группировкой ВС РФ «Север» телеграм-канала «Северный ветер». По информации авторов канала, в районе Суджи противник бросает в бой недавно заключивших контракты 18-летних новобранцев.

«ВСУ не прекращают попыток усилить свою группировку новым "мобилизованным мясом". <...> Никто из них не получит обещанных выплат от киевского режима — в лучшем случае их ждет бесплатное надгробие», — отмечается в публикации.

На юге Суджанского района российская морская пехота продвигается по приграничным лесополосам, перерезая все пути снабжения гарнизонов противника на оккупированных территориях. Подразделения ВДВ РФ продолжают наступление в лесах на границе Курской и Сумской областей. Бои идут также в окрестностях села Лебедевка.

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#курская область
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