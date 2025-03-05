«Тихо утилизируют»: Политолог раскрыл планы Трампа по Украине

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4 марта президент США Дональд Трамп дал распоряжение временно приостановить военную помощь Украине. По словам представителя Белого Дома, военная помощь останется замороженной до тех пор, пока украинская сторона не продемонстрирует готовность к мирным переговорам.
Политолог, доцент финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов в беседе с «Радио 1» заявил, что остановка военной помощи со стороны США — предсказуемая история, с учетом хамства Владимира Зеленского.
По его мнению, Дональд Трамп сумеет договориться с Россией и Владимиром Путиным о временной приостановке боевых действий на время проведения электоральных процедур на оставшейся территории Украины, в результате чего появится некий новый легитимный глава государства, который займется переговорами.
Он добавил, что про отказ по редкоземельным металлам ходят разные версии, включая ту, что Зеленский хотел в «свойственной себе мошеннической манере продать недры Трампу».
В завершении беседы он подчеркнул возможность возобновления военной помощи Украине со стороны США при условии получения прибыли.
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«Я предполагаю, что приблизительно в этом направлении Трамп думает последние полтора месяца, которые находится у власти. Он как бизнесмен явно думает о деньгах и об убытках, стараясь их сократить», — прокомментировал эксперт.
По его мнению, Дональд Трамп сумеет договориться с Россией и Владимиром Путиным о временной приостановке боевых действий на время проведения электоральных процедур на оставшейся территории Украины, в результате чего появится некий новый легитимный глава государства, который займется переговорами.
«Другой вопрос — что делать с этим бомжом Зеленским, который явно демонстрирует недоговороспособность. Я думаю, что его тихо утилизируют, судя по тому, как он себя ведет и каким бременем становится уже и для своих союзников в глобалистском интернационале», — сказал политолог.
Он добавил, что про отказ по редкоземельным металлам ходят разные версии, включая ту, что Зеленский хотел в «свойственной себе мошеннической манере продать недры Трампу».
«Для Трампа это неприемлемо. Это ставит крест на любых личных коммуникациях. Зеленский становится никому не нужен. То есть совсем никому. Ни внутри оставшейся Украины, ни снаружи», — отметил Мартынов.
В завершении беседы он подчеркнул возможность возобновления военной помощи Украине со стороны США при условии получения прибыли.
«Если это ведет к прибыли, то почему нет? Если это ведет к убыткам, то не годится. Вот и вся логика Трампа. Там нет никаких эмоций, рефлексий и так далее. Трамп отличается от всех своих предшественников только таким жестким капиталистическим подходом. Деньги-товар-деньги», — завершил собеседник.
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Анастасия Панченко