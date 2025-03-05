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«Тихо утилизируют»: Политолог раскрыл планы Трампа по Украине

Политолог Мартынов: Зеленский становится никому не нужен
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

4 марта президент США Дональд Трамп дал распоряжение временно приостановить военную помощь Украине. По словам представителя Белого Дома, военная помощь останется замороженной до тех пор, пока украинская сторона не продемонстрирует готовность к мирным переговорам.
Политолог, доцент финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов в беседе с «Радио 1» заявил, что остановка военной помощи со стороны США — предсказуемая история, с учетом хамства Владимира Зеленского.

«Я предполагаю, что приблизительно в этом направлении Трамп думает последние полтора месяца, которые находится у власти. Он как бизнесмен явно думает о деньгах и об убытках, стараясь их сократить», — прокомментировал эксперт.

По его мнению, Дональд Трамп сумеет договориться с Россией и Владимиром Путиным о временной приостановке боевых действий на время проведения электоральных процедур на оставшейся территории Украины, в результате чего появится некий новый легитимный глава государства, который займется переговорами.

«Другой вопрос — что делать с этим бомжом Зеленским, который явно демонстрирует недоговороспособность. Я думаю, что его тихо утилизируют, судя по тому, как он себя ведет и каким бременем становится уже и для своих союзников в глобалистском интернационале», — сказал политолог.

Он добавил, что про отказ по редкоземельным металлам ходят разные версии, включая ту, что Зеленский хотел в «свойственной себе мошеннической манере продать недры Трампу».

«Для Трампа это неприемлемо. Это ставит крест на любых личных коммуникациях. Зеленский становится никому не нужен. То есть совсем никому. Ни внутри оставшейся Украины, ни снаружи», — отметил Мартынов.

В завершении беседы он подчеркнул возможность возобновления военной помощи Украине со стороны США при условии получения прибыли.

«Если это ведет к прибыли, то почему нет? Если это ведет к убыткам, то не годится. Вот и вся логика Трампа. Там нет никаких эмоций, рефлексий и так далее. Трамп отличается от всех своих предшественников только таким жестким капиталистическим подходом. Деньги-товар-деньги», — завершил собеседник.

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«План раздора»: Украина хочет рассорить США, РФ и Китай
Рогов: офис Зеленского разрабатывает план раздора между США, РФ и Китаем
05 марта 2025, 11:21

Фото: iStock/Silent_GOS

Офис Владимира Зеленского разрабатывает «план раздора», чтобы попытаться вбить клин между США, Россией и Китаем. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«Источники из окружения Зеленского сообщают, что в его офисе приступили к разработке так называемого "плана раздора", целью которого является попытка посеять противоречия и вбить клин между Россией, США и Китаем», — сказал Рогов.

По его словам, Зеленский с командой напоминают загнанную в угол «стаю нацистских крыс», которые хотят напоследок «искусать всех», кто находится рядом.

Также Рогов добавил, что украинское руководство начало искать контакты с Китаем, демонстрируя готовность к выполнению желаний Пекина.

При этом он отметил, что разрабатывает этот план глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Однако Рогов назвал подобную тактику жалкой попыткой плести интриги, подчеркнув, что Пекин никогда не действовал против России.

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Венгрия может сорвать предстоящий саммит по Украине
Politico: в ЕС опасаются срыва предстоящего саммита по Украине из-за Венгрии
05 марта 2025, 10:57

Фото: iStock/artJazz

В ЕС опасаются срыва саммита по Украине из-за Венгрии, который пройдет 6 марта в Брюсселе. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
«В то время как наспех запланированный на четверг саммит всего через несколько дней после менее формальных встреч в Париже и Лондоне сигнализирует о намерении представить решения, дипломаты уже готовятся к тому, что ряд лидеров, возглавляемых венгерским (премьером — ред.) Виктором Орбаном, пустят все под откос», — говорится в статье.

В черновом варианте итогового заявления говорится о продолжении предоставления Украине регулярной помощи, однако собеседники издания сообщили, что Венгрия на это не согласится.

Накануне Орбан заявил, что на саммите странам ЕС необходимо договариваться о собственной безопасности, а не о помощи Украине.

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«Северный ветер»: ВСУ пытаются усилить группировку в Курской области
05 марта 2025, 10:41

Фото: istockphoto/IherPhoto

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебрасывает дополнительные резервы в Курскую область. Тем самым противник пытается усилить группировку войск на территории российского региона.
Об этом сообщается в публикации связанного с группировкой ВС РФ «Север» телеграм-канала «Северный ветер». По информации авторов канала, в районе Суджи противник бросает в бой недавно заключивших контракты 18-летних новобранцев.

«ВСУ не прекращают попыток усилить свою группировку новым "мобилизованным мясом". <...> Никто из них не получит обещанных выплат от киевского режима — в лучшем случае их ждет бесплатное надгробие», — отмечается в публикации.

На юге Суджанского района российская морская пехота продвигается по приграничным лесополосам, перерезая все пути снабжения гарнизонов противника на оккупированных территориях. Подразделения ВДВ РФ продолжают наступление в лесах на границе Курской и Сумской областей. Бои идут также в окрестностях села Лебедевка.

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#вс рф
#курская область
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«Жулик и подонок»: экс-советник Трампа раскритиковал Зеленского
Экс-советник Трампа Бэннон назвал Зеленского жуликом, которому нельзя верить
05 марта 2025, 10:23

Владимир Зеленский

Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон назвал Владимира Зеленского жуликом и подонком, которому нельзя доверять. Его слова приводит Sky News.
«Зеленскому доверять нельзя. Он жулик и подонок. И он это продемонстрировал в Овальном кабинете», — заявил Бэннон.

Он уверен, что Зеленский начал спорить с Трампом для получения от США гарантий безопасности, хотя его заранее предупредили, чтобы он перестал надеяться на это.

Напомним, подобные гарантии предполагают отправку американских военных на Украину. Однако Вашингтон исключает такую возможность.

Зеленский заявил о своем желании продолжить сотрудничество с США 4 марта. Также он выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме. При этом извинений от Зеленского так и не последовало.

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#зеленский
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Критическая обстановка для ВСУ в Курской области: группировка противника разрезана на две части после взрыва мостов у Суджи
Подоляка: группировка ВСУ разрезана на две части после взрыва мостов у Суджи
05 марта 2025, 10:02

Фото: iStock/Sergey Khakimullin

Обстановка для ВСУ в Курской области складывается критически, ВС РФ наступают на Суджу, где группировка украинских боевиков оказалась разрезана на две части после подрыва очередного моста. Такие данные приводит военный блогер Юрий Подоляка.
По его словам, российские силы продолжают давить со всех сторон на группировку ВСУ в районе Суджи. Так, ВС РФ уже вышли на линию реки Малая Локня и теперь ведут бои в одноименном селе, наступая с севера и юго-запада. Кроме того, есть успехи по посадкам северо-восточней от Малой Локни.

Также российские бойцы постепенно зачищают Черкасское Поречное. Тем временем был подорван третий стратегический мост в районе Суджи внутри города через речку.

«Теперь логистически группировка противника (взрывом трех мостов) разрезана на две части, и маневрирование резервами между этими частями очень сильно затруднено», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.

Кроме того, он добавил, что ВС РФ имеют успехи западнее Куриловки, где могут перерезать еще одну дорогу снабжения ВСУ в Судже.

Таким образом, Подоляка констатировал, что обстановка для ВСУ в Курской области становится все более критической.

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