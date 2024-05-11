Американские эксперты признали успехи ВС РФ в наступлении под Харьковом

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ВС РФ начали успешное наступление на Харьковском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на американский Институт изучения войны ISW.
По данным американских экспертов, военнослужащие ВС РФ в скором времени будут использовать свой тактический плацдарм на севере Харьковской области, чтобы активизировать наступательные действия. Их цель заключается в отстранении ВСУ от границы с Белгородской областью.
Отмечается, что российское наступление на Харьковском направлении поможет привлечь и закрепить украинские силы на этом участке, что обеспечит продвижение солдат ВС РФ в других районах восточной Украины.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВС России начали наступление на Харьков. Кирби подчеркнул, что Штаты ожидали начала наступления российской армии на Харьков.
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Отмечается, что российское наступление на Харьковском направлении поможет привлечь и закрепить украинские силы на этом участке, что обеспечит продвижение солдат ВС РФ в других районах восточной Украины.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВС России начали наступление на Харьков. Кирби подчеркнул, что Штаты ожидали начала наступления российской армии на Харьков.
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Екатерина Коршунова