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Украинские солдаты сдаются в российский плен на Харьковском направлении, об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Военкоры публикуют фото боевиков Вооружённых сил Украины, которые приняли решение сдаться в плен наступающей российской армии.
Ранее РВ также писал, что Киев потерял контроль над пятью населёнными пунктами в Харьковской области. ВС РФ успешно продвинулись на участке сёл Стрелечье-Красное-Пыльная-Борисовка в направлении Липцов, а также у посёлка Плетневка к Волчанску. Эти данные подтверждают работающие на украинскую армию военные аналитики, которые публикуют карты с продвижением российских войск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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